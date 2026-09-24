TCL Kids Watch K5: lo smartwatch 4G che mette sicurezza e stile al polso dei bambini

TCL Kids Watch K5 arriva ufficialmente sul mercato italiano portando una proposta dedicata a famiglie e bambini che desiderano restare in contatto in modo semplice e sicuro. Disponibile a 99,90 euro, il nuovo smartwatch 4G integra funzioni di chiamata vocale e video, messaggistica, geolocalizzazione avanzata, controlli parentali e possibilità di personalizzazione per adattarsi allo stile di ogni piccolo utente.

L'orologio è stato progettato per diventare il compagno ideale nella quotidianità di bambini e genitori, offrendo una soluzione per mantenere l'autonomia dei più piccoli senza rinunciare alla tranquillità degli adulti. Attraverso il TCL Kids Watch K5 è possibile effettuare chiamate vocali e video-chiamate tramite rete 4G, scambiare messaggi vocali, chat e fotografie. Col tasto SOS dedicato, basta un gesto per inviare un segnale d'aiuto immediato in caso di emergenza.

La gestione del dispositivo avviene tramite l'app TCL CONNECT, universale per Android e iOS, per permettere ai genitori di configurare i contatti autorizzati, abilitare o meno funzioni come chat o fotocamera e modulare i controlli in base alla crescita del bambino.

Grande attenzione è stata data al tema della geolocalizzazione: grazie a tecnologie combinate come GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, celle telefoniche e sensori di movimento, la localizzazione risulta sempre precisa e affidabile. L'app permette di seguire in tempo reale la posizione, consultare lo storico dei percorsi, impostare zone sicure (ad esempio casa o scuola) e ricevere notifiche quando il bambino entra o esce da queste aree. Altre funzioni includono la modalità trova orologio e uno scatto fotografico automatico in caso di SOS per facilitare la localizzazione.

Uno smartwatch per bambini deve essere prima di tutto comodo da indossare. Con un display da 1,4 pollici e un peso di appena 47 grammi (compreso il cinturino in morbida gomma), il K5 ha un profilo compatto (45 × 40 × 13,5 mm senza cover esterna) studiato appositamente per i polsi più minuti. L'autonomia arriva fino a circa 2,2 giorni di utilizzo continuativo, con la batteria da 600 mAh e la certificazione IP68 rende il K5 resistente ad acqua e polvere, ideale per la vita attiva di ogni bambino.

Per il supporto nella routine quotidiana, il TCL Kids Watch K5 offre una funzionalità scuola che permette di disattivare notifiche, fotocamera, giochi e chat in orari prestabiliti, mantenendo il tasto SOS sempre operativo. I promemoria e le sveglie possono essere configurati tramite app, aiutando i più piccoli a gestire le proprie responsabilità.

La personalizzazione è un punto chiave del K5: casse rimovibili e cinturini intercambiabili in diverse colorazioni (Light Yellow, Light Green, Dark Purple), kit in TPU con QR code sbloccano quadranti digitali dedicati. Sono disponibili anche cinturini in nylon, cordini da collo in blu e rosa e una pellicola protettiva per lo schermo, tutti acquistabili separatamente.

Infine, TCL Kids Watch K5 è già disponibile in Italia nella versione con supporto Nano SIM a 99,90 euro. Gli accessori aggiuntivi si possono acquistare nei canali autorizzati. Il dispositivo si controlla tramite l'app gratuita TCL CONNECT, rendendo semplice la gestione tra genitori e figli e unendo sicurezza, utilità e stile al servizio delle famiglie moderne.