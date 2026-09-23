Hilary Duff torna in Italia: unico concerto del The Lucky Me Tour a Milano nel 2027

Hilary Duff, una delle popstar più amate degli anni 2000, torna finalmente in Italia per un evento che segna un ritorno atteso da oltre due decenni. A 21 anni di distanza dall'ultima esibizione nel nostro Paese, la cantante salirà sul palco dell'Unipol Dome di Milano lunedì 10 maggio 2027 con il suo nuovo The Lucky Me Tour, per un'unica e imperdibile data italiana. Ad aprire la serata sarà la special guest Rebecca Black.

L'artista originaria del Texas, icona per un'intera generazione, presenterà dal vivo sia le sue grandi hit degli anni 2000 che i nuovi brani del suo recente album "luck… or something", entrato direttamente nella TOP3 degli album fisici più venduti in Italia. Il tour mondiale segue la pubblicazione di quest'ultimo lavoro, con cui Duff inaugura un nuovo capitolo musicale dopo quasi vent'anni dall'ultimo tour internazionale.

I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carta Mastercard dalle ore 10:00 di martedì 29 settembre. Seguirà la prevendita riservata agli utenti My Live Nation, disponibile dalle ore 10:00 di giovedì 1° ottobre, mentre la vendita generale aprirà venerdì 2 ottobre alle ore 10:00.

Hilary Duff ha esordito nel panorama musicale nel 2003 con l'album "Metamorphosis", che includeva successi come "So Yesterday" e "Come Clean". Il seguito è stato sancito dal successo dell'album omonimo "Hilary Duff" nel 2004 e della raccolta dance-pop "Dignity" nel 2007, vendendo complessivamente 15 milioni di copie in tutto il mondo. Oltre alla musica, Duff si è distinta come produttrice, attrice e autrice di bestseller del New York Times, consolidando la sua presenza anche nel mondo della televisione, dal ruolo di Lizzie McGuire fino alla serie Younger, acclamata dalla critica.

Il suo ultimo disco, "luck… or something", rappresenta il ritorno di Hilary Duff alla musica inedita dopo una pausa dall'album "Breathe In. Breathe Out." del 2015. Il nuovo progetto vede la collaborazione diretta con il marito Matthew Koma, produttore e cantautore vincitore di un Grammy, e Brian Phillips. L'album contiene undici tracce tra cui i nuovi singoli "Mature", "Roommates" e "Weather For Tennis".

L'appuntamento milanese si preannuncia uno degli eventi più esclusivi del 2027 per i fan italiani, che avranno l'occasione di vivere dal vivo il ritorno di una delle artiste simbolo degli ultimi vent'anni.