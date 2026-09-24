Bruce Springsteen pubblica la seconda parte del live da Philadelphia

Bruce Springsteen regala ai suoi fan un nuovo appuntamento imperdibile: è ora disponibile la seconda parte del video ufficiale che documenta il concerto finale a Philadelphia del suo Land of Hope and Dreams American Tour con la E Street Band. La release, sottotitolata Philadelphia Freedom Cut, permette di rivivere in streaming gratuito sette brani iconici eseguiti sul palco insieme alla storica band.



I brani inclusi in questa nuova pubblicazione sono The Promised Land, Two Hearts, Hungry Heart, Youngstown, Murder Incorporated, American Skin (41 Shots) e Long Walk Home. Ogni pezzo contribuisce a costruire una narrazione potente, esaltando la leggendaria sintonia tra Springsteen e i suoi musicisti.



La prima parte del progetto era stata pubblicata il 9 settembre scorso e includeva altri sette brani tra cui War, Born in the U.S.A., No Surrender e Darkness on the Edge of Town, fornendo uno spaccato completo della magica serata di Philadelphia.



Il video porta la firma registica di Chris Hilson e Thom Zimny, con montaggio di Zimny e Sam Shapiro, e una produzione affidata allo stesso Bruce Springsteen insieme a Jon Landau, Zimny e Adrienne Gerard. La qualità sonora è garantita dal mix di Jon Altschiller e dalla registrazione di John Cooper, mentre il lighting design è curato da Jeff Ravitz e Todd Ricci. Il progetto è un omaggio speciale dedicato alla memoria di Dave Marsh.



La formazione che si è esibita comprende i pilastri della E Street Band: Roy Bittan (pianoforte, sintetizzatore), Nils Lofgren (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce) e Max Weinberg (batteria), insieme a Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (organo, tastiere, fisarmonica). Ad arricchire il live anche The E Street Horns and Percussion (Anthony Almonte, Barry Danielian, Eddie Manion, Ozzie Melendez, Curt Ramm) e The E Street Choir (Ada Dyer, Curtis King, Lisa Lowell, Michelle Moore). Presenza fissa in tutto il tour, come ospite speciale, anche Tom Morello, che ha contribuito con il suo carisma alla magia dello show.



La seconda parte del video rappresenta una testimonianza concreta di una delle più importanti tappe del recente tour americano, restituendo agli spettatori la grinta e l'emozione di una performance dal vivo unica e coinvolgente.