Aiello annuncia il DOVEVI PORTARCI ME - TOUR nei club a novembre 2026

Aiello si prepara a infiammare i palchi dei club italiani con il nuovo DOVEVI PORTARCI ME - TOUR, in partenza a novembre 2026, segnando il ritorno dal vivo dell'artista nelle principali città della penisola. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, prende il nome dal brano Ora, importante punto di snodo nella carriera del cantautore calabrese.



Il titolo, svelato dopo i concerti estivi, nasce dalla forza di una connessione speciale con il pubblico. Durante gli ultimi show, Ora si è trasformata in un vero e proprio rito collettivo, un momento di catarsi capace di unire pubblico e artista in una sola voce. Come racconta Aiello, A un certo punto mi sono accorto che dentro "ORA" c'eravamo tutti. Io sul palco e la gente davanti, uniti in una voce che non ha bisogno di spiegazioni, che arriva a toccare la luna. È diventato forse il mio momento preferito durante i concerti: una liberazione, il modo più sano e potente di rivendicare l'amore che abbiamo dentro. Ho capito che "ORA" meritava proprio questo: essere vissuta fino in fondo, senza paura e senza troppe sovrastrutture.



Il tour toccherà sette città italiane, includendo la data zero il 5 novembre a Padova (Hall), seguita da Venaria Reale il 6 novembre (Teatro Concordia), Bologna l'8 novembre (Estragon), Firenze l'11 novembre (Teatro Cartiere Carrara), Roma il 13 novembre (Atlantico), Napoli il 16 novembre (Casa della Musica), per concludersi il 19 novembre al Fabrique di Milano.



Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, è riconosciuto tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, grazie a uno stile che mescola sonorità soul, R&B e pop moderno in testi profondi e autobiografici. Dopo l'ep Hi-Hello e l'album Ex Voto, le sue canzoni Arsenico e Vienimi (a ballare) hanno conquistato i vertici delle classifiche e la certificazione di Platino.



Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Ora, seguita dal successo degli album Meridionale e Romantico, il 2026 è stato un anno particolarmente prolifico, con la pubblicazione del quarto album Scorpione. Il disco ha segnato una nuova fase creativa, intrecciando collaborazioni con nomi come Levante, Leo Gassmann e Antonia e mettendo al centro la ricerca di autenticità, maturità e nuove sfumature artistiche.



Il DOVEVI PORTARCI ME - TOUR offrirà l'occasione di ascoltare dal vivo i brani che hanno accompagnato la crescita di Aiello e le nuove tracce che preannunciano un ulteriore album in arrivo in primavera. L'attesa per i live è alta, complice un pubblico sempre più coinvolto e pronto a condividere energia e gratitudine.