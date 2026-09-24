Linus Festival del Fumetto: ad Ascoli Piceno tre giorni tra arte, musica e scienza

Da domani ad Ascoli Piceno prende il via la quinta edizione del Linus - Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Sandro Veronesi. L'appuntamento, che si terrà dal 25 al 27 settembre presso il Teatro Ventidio Basso, propone una vera e propria immersione nel mondo del fumetto e nelle sue influenze su letteratura, cinema, scienza e musica. Questa quinta edizione di Linus - Festival del Fumetto, ovviamente ruota intorno al mondo del fumetto, ma molto si dedicherà alle sottili influenze generate dal fumetto; a come, cioè, il fumetto abbia influenzato artisti che si muovono apparentemente in altri campi: la letteratura, il cinema, la scienza, la musica. Ospiteremo anteprime assolute: la nuova graphic novel di Manuele Fior, L'anomalia, e la prima esperienza musicale di Antonio Rezza, Il pianto del centauro (Betty Wrong Edizioni musicali), ha dichiarato Elisabetta Sgarbi.



Il festival quest'anno è dedicato ad Anna Maria Gregorietti Gandini, pioneristica libraia e fondatrice di Milano Libri, cuore del vivace laboratorio editoriale che ha dato i natali anche alla storica rivista Linus.



Il programma offre tre giorni di incontri, spettacoli, concerti e mostre. Si parte il 25 settembre con una lezione speciale per le scuole primarie, tenuta da Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, creatori delle celebri vignette Simple & Madama. Alle 18.00 spazio alla satira con Mario Natangelo, uno dei più autorevoli disegnatori italiani, seguito da un intervento musicale dei Bandabardò. In serata il regista Gabriele Mainetti discuterà con Sandro Veronesi del rapporto tra cinema e fumetto, prima della proiezione del film "La città proibita".



Il 26 settembre protagonista sarà la scienza, grazie a Vincenzo Schettini che racconterà la fisica nei fumetti e nei cartoni animati rivolgendosi agli studenti delle scuole secondarie. La serata sarà all'insegna dell'arte con l'anteprima della nuova graphic novel "L'anomalia" di Manuele Fior, ispirata all'omonimo romanzo di Hervé Le Tellier, e con il concerto esclusivo di Raphael Gualazzi, che sperimenterà il legame fra musica, fisica e fumetto.



Domenica 27 settembre, alle 18.00 presso la Pinacoteca Civica, verrà inaugurata la mostra "Manuele Fior. L'anomalia", a cura di Luca Volpatti ed Elisabetta Sgarbi. In serata il sipario si alzerà sullo spettacolo "Pitecus" di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, che presenterà anche, in anteprima, il cortometraggio "Groppo e galoppo" e il suo primo album musicale, "Il pianto del centauro": un'esperienza sonora innovativa che mette al centro la voce e la sua potenza espressiva.



Linus - Festival del Fumetto, organizzato dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con IMARTS e sostenuto da enti e partner nazionali e locali, conferma ancora una volta il suo ruolo di rilievo nel panorama culturale italiano, ponendo Ascoli Piceno come crocevia per dialogo e creatività in perfetto equilibrio tra tradizione e sperimentazione.