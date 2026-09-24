Michael Kiwanuka annuncia il nuovo album FUDGE in uscita a ottobre

Michael Kiwanuka pubblicherà il suo quinto album intitolato FUDGE il 23 ottobre 2026. Un ritorno discografico dopo un periodo di salute difficile e una pausa di quasi dodici mesi. Il progetto uscirà con Polydor Records e rappresenta una netta svolta nella carriera dell'artista britannico, che per la prima volta dal suo esordio nel 2012 prende le redini della produzione lasciando da parte lo storico team formato da Danger Mouse e Inflo.



L'album è stato registrato tra Southampton e Frome, caratterizzato da un approccio artigianale, intimo e lontano dagli sfarzi degli studi di registrazione più grandi. Kiwanuka ha lavorato principalmente in uno studio improvvisato, battezzato Dreamers, insieme al polistrumentista Joe Connell e alla storica collaboratrice per gli archi Rosie Danvers. L'intero periodo creativo che ha portato a FUDGE è stato accompagnato dalla libertà di sperimentare senza pressioni esterne, dando origine a una raccolta di undici tracce genuine e suggestive.



Quando penso al fudge, mi viene in mente qualcosa di giocoso e infantile, il che fa bene alla creatività. Ma è anche un modo educato per dire: Lo farò e basta, racconta Kiwanuka, che ha trovato l'ispirazione anche nelle parole del pianista jazz Chick Corea, ascoltate durante il lockdown: Devi imparare a essere sicuro di ciò che ti piace, non di ciò che pensi possa piacere a qualcun altro... Qualunque cosa tu ritenga bella, quella è la cosa bella, e devi perseguire quella.



La tracklist di FUDGE include brani come Summer Clothes, California, Love In My Heart, Stars e Sing, spaziando tra atmosfere soul, folk e psichedeliche. Alcune tracce sono nate da sessioni di improvvisazione e registrate in una sola esecuzione, rispecchiando uno spirito libero e senza filtro.



Lontano dai suoi collaboratori storici, Kiwanuka ha vissuto un intenso percorso di autoanalisi. Dovevo farlo in modo diverso dagli ultimi album, altrimenti non c'era motivo di realizzare questo disco. In ogni canzone, a un certo punto, doveva esserci uno sfogo spontaneo, non troppo elaborato. Era quasi come se fosse qualcun altro a crearla, confessa l'artista. Le ispirazioni musicali citate includono Rubber Soul dei Beatles, On the Beach di Neil Young, Blonde di Frank Ocean e Inspiration Information di Shuggie Otis.



Nessun tour è previsto per il momento, visto che tutti gli impegni dal vivo rimangono sospesi a tempo indeterminato.



Il disco sarà disponibile in varie edizioni, tra cui CD standard, LP nero standard, LP verde chiaro e LP rosa, con booklet dei testi incluso. La cover del disco, realizzata da Stevie Gee, riflette lo spirito psichedelico e giocoso che contraddistingue FUDGE.



Alla domanda su cosa significhi questo album, Kiwanuka risponde: Devi capire che cosa ritieni bello e avere fiducia in quello, crederci. Questo significa essere un artista. Devi continuare a seguire il tuo istinto. A volte non ha senso, ma alla fine lo avrà.