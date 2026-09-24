Biagio Antonacci pubblica Mustang: nuovo album e tour sold out nei luoghi simbolo d'Italia

Dal 25 settembre arriva "Mustang", il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, disponibile in CD, vinile e digitale per Iris, distribuito da Epic Records/Sony Music Italy. Nove tracce ispirate dalla libertà e dalla voglia di riscoprire se stessi, tra cui il singolo già lanciato "You & Me", il brano "L'ultima canzone" prodotto da Juli e la nuova uscita "Spiritualé" che vede la collaborazione con Sayf, volto emergente della scena italiana.

Il videoclip di "Spiritualé", diretto da Gaetano Morbioli, è stato girato negli spazi iconici del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, luogo che Antonacci considera profondamente significativo. Tra edifici storici, piazze e giardini, Biagio incontra Sayf sulla prua della Nave Puglia. "Unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo, almeno per un momento, il male", racconta Antonacci parlando di questo brano come un vero canto collettivo.

"Mustang" ruota intorno al tema della libertà: quella dei cavalli selvaggi, delle chitarre elettriche e delle auto veloci, ma anche della parte più autentica e indomabile dell'essere umano. "Continuerà sempre a correre perché forse è giusto che non venga addomesticata nonostante una vita di impegni e responsabilità", sottolinea Antonacci.

Le tracce dell'album sono un viaggio emotivo nelle sfumature della vita e dell'amore: "Capirai" invita a comprendere la vita solo dopo averla attraversata, "Vivere con un'idea" celebra il potere di avere un ideale per andare avanti, e "Facile" riflette sulle complicazioni dell'esistenza. In "Certe verità" l'artista affronta senza filtri le ferite e gli insegnamenti delle storie passate, mentre "Coppia di passaggio" osserva come l'importanza delle relazioni non si misuri nella durata ma nell'intensità dei momenti condivisi. L'album si chiude con "L'ultima canzone" e "You & Me", tra dialoghi interiori e ricerca di equilibrio tra doveri e felicità.

Antonacci festeggia anche il successo straordinario del tour Unplugged 2026, che ha raccolto sold out in tutte le tappe, dai dieci appuntamenti al Teatro Greco di Tindari in Sicilia, passando per la Puglia al Teatro Romano di Lucera, fino all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Dopo la seconda residency consecutiva in questo luogo tra i più suggestivi del paese, il tour si conclude con dieci serate al Teatro Grande degli Scavi di Pompei, tutte già sold out. Antonacci descrive esibirsi tra le antiche rovine come un'esperienza indimenticabile: "La straordinaria forza di questo luogo si comprende davvero passeggiando per questo territorio eccezionale, un vero museo diffuso che si estende dal mare alle pendici del Vesuvio fino ai Monti Lattari. Portare la musica in questi luoghi significa contribuire alla valorizzazione di un patrimonio straordinario e invitare il pubblico a scoprirne la ricchezza e la bellezza in ogni sua espressione".

Sul palco Antonacci è affiancato da Luca Visigalli (basso), Andrea Fontana (batteria e percussioni), Giovanni Boscariol (pianoforte/Hammond), Caterina Coco (violino, violoncello, Wurlitzer), con la direzione musicale e le chitarre di Placido Salamone.

"Questo tour è stato in assoluto il più bello della mia vita", afferma l'artista. "Non solo ho potuto cantare e suonare in luoghi intrisi di storia e arte, ma ho potuto girare tra le vie, i bar, i mercati delle città che mi hanno ospitato, conoscere meglio la cultura, la cucina, le persone. Dalla bellezza di Tindari alla terra di mio padre, la Puglia, passando per la conferma dell'abbraccio del Garda fino alla grandiosità di Pompei, questi concerti sono stati sì un regalo per chi mi segue da tanti anni ma anche per me che ho potuto riscoprire il piacere di fare musica guardando negli occhi il mio pubblico".

"Mustang" rappresenta quindi un nuovo inizio per Biagio Antonacci, con canzoni che parlano di speranza, crescita e autenticità, in uno dei tour più appassionanti del 2026.