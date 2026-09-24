Dagood YL, il pioniere del corrido trap, annuncia il suo primo tour nei club

Dagood YL porta il corrido trap nei club italiani con un tour tra novembre e dicembre in sei città. Dopo Demonio, nuova musica presto in arrivo.

Dagood YL, tra i nomi più discussi della nuova scena urban italiana, annuncia il suo attesissimo primo tour nei club italiani. Il giovane artista romano, pioniere del corrido trap in Italia, si prepara a calcare i palchi di sei città tra novembre e dicembre. Le prevendite dei biglietti sono aperte da oggi e l'attesa è già alta tra i fan, desiderosi di vedere dal vivo quello che per molti rappresenta l'astro nascente del genere.

L'annuncio arriva a pochi mesi dall'uscita di Demonio, l'album pubblicato per No Regular Music e Warner Music Italy, che sta consolidando la sua posizione tra gli artisti più originali e riconoscibili della nuova generazione. Il tour promette un'esperienza live intensa e coinvolgente: Dagood YL sarà accompagnato da una band, con chitarra, due trombe e un trombone che si fonderanno alle sonorità urban e corrido trap che contraddistinguono la sua cifra stilistica.

Le date del tour vedranno Dagood YL protagonista sui palchi di Milano (Magazzini Generali, 26 novembre), Bologna (Locomotiv, 27 novembre), Livorno (The Cage, 28 novembre), Roma (Orion, 3 dicembre), Roncade-Treviso (New Age, 4 dicembre), Torino (Hiroshima Mon Amour, 10 dicembre).

Nato a San Giorgio di Acilia, periferia sud di Roma, Dagood YL ha costruito la sua carriera a partire da una condizione fuori dall'ordinario: una stanza di casa, gli arresti domiciliari e una connessione con il mondo affidata esclusivamente alla musica. Intercettato dal talent scout Close Listen di Intersuoni, Dagood YL ha subito raccolto sostegno e interesse anche da parte di artisti come Ghali, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè, che hanno pubblicamente appoggiato il suo percorso artistico. Un momento simbolico nella sua crescita è stato il permesso speciale per esibirsi dal vivo, che lo ha portato per la prima volta di fronte al pubblico e al centro dell'attenzione nazionale.

Il suo stile è fortemente influenzato dai corridos tumbados, il genere di origine messicana portato al successo mondiale da artisti come Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida. Dagood YL lo reinterpreta mescolando i suoni e gli immaginari delle periferie romane, creando un ponte tra mondi musicali distanti e portando nel panorama italiano una lingua nuova per il pubblico giovane. A soli 17 anni, Dagood YL si è già imposto grazie a una penna autentica, uno stile riconoscibilissimo e una costante attività discografica che spazia tra singoli e collaborazioni: brani come Camicia e Zanotti, Uber, Jimmy Choo, Mafia, Borse Chanel nella Town Freestyle ne hanno consolidato il successo.

Il viaggio artistico di Dagood YL è segnato da successi continui: dopo l'album Demonio, preceduto dai singoli Rodrigo Risivi e Lagucci, l'artista lascia anche intendere che nuova musica è pronta per essere svelata molto presto. Pochi annunci, molti indizi e la musica lasciata parlare prima di tutto il resto, sottolinea il suo stile comunicativo, fatto di mistero e autenticità.

Con il primo tour nei club italiani, Dagood YL si conferma voce originale di una generazione che cerca e trova nuovi linguaggi. I biglietti per le sei date sono già disponibili nei principali circuiti: i fan sono pronti a seguirlo in questo percorso, certi di assistere a uno spettacolo capace di unire atmosfere intime ed energia urbana.