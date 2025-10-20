A Bologna la partnership con Broad Arrow per le “Pininfarina Classiche”

La storica eleganza del design italiano torna protagonista a Auto Moto d’Epoca Bologna, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025, con un’ospite d’eccezione: Pininfarina. L’iconica firma del design automobilistico internazionale sarà infatti presente all’interno dello stand di Broad Arrow, una delle più prestigiose case d’aste specializzate in vetture da collezione.

Questa partecipazione segna l’inizio di una nuova e significativa partnership tra due realtà di riferimento nel mondo dell’automotive storico. Grazie a questa collaborazione, Broad Arrow potrà offrire ai propri clienti la certificazione ufficiale “Pininfarina Classiche”, un programma lanciato a inizio 2024 e dedicato alle vetture classiche e youngtimer disegnate e prodotte da Pininfarina per marchi leggendari come Fiat, Lancia, Peugeot, Alfa Romeo e, naturalmente, Ferrari.

Il programma si basa su un accurato lavoro di catalogazione dell’archivio storico Pininfarina, consentendo di rilasciare attestati ufficiali che certificano le specifiche originali di produzione di ogni vettura. Vengono così documentati dettagli fondamentali come il mercato di destinazione, il modello e codice tipo, il colore esterno, le finiture interne, la data di uscita dallo stabilimento e i numeri identificativi di telaio e motore.

Per celebrare l’avvio di questa collaborazione, Broad Arrow ospiterà nello stand una vettura che incarna alla perfezione la filosofia del design Pininfarina: la Jaguar XJ-S Pininfarina. Presentata per la prima volta nel 1978 al Salone di Birmingham, questa one-off rappresenta una delle più raffinate interpretazioni italiane di un coupé britannico. Più corta e larga rispetto alla versione originale, la XJ Spider firmata Pininfarina adottava fari a scomparsa, un tetto apribile e linee armoniose che anticipavano molti tratti stilistici successivamente ripresi in altri progetti Jaguar.

Accanto a lei, due autentiche icone del design italiano: la Lancia B24 Spider e la Ferrari 275 GTB4, esempi intramontabili di eleganza e raffinatezza che raccontano la capacità unica di Pininfarina di unire estetica, funzionalità e visione progettuale.

Con la sua bellezza senza tempo e la capacità di anticipare tendenze, la Jaguar XJ-S Pininfarina rappresenta ancora oggi un manifesto della creatività torinese, simbolo di un linguaggio stilistico che continua a definire l’identità Pininfarina anche nel XXI secolo.