Norwegian Cruise Line introduce Book-a-Training: formazione su misura per agenti di viaggio

Norwegian Cruise Line festeggia il quindicesimo anniversario di Partners First, la filosofia che da oltre un decennio pone le agenzie di viaggio al centro del suo business, introducendo Book-a-Training: un nuovo strumento flessibile e personalizzato per la formazione professionale degli agenti del settore.

Nel mese dedicato a Partners First, la compagnia di crociere globale rafforza il proprio impegno verso il trade attraverso un programma articolato di formazione e crescita professionale. Book-a-Training permette ai partner di accedere a sessioni formative su misura su temi specifici come i prodotti NCL, Free at Sea, il sistema di prenotazione Book Norwegian e altre aree rilevanti per il business. Le sessioni individuali, svolte online dal team Partnership Relations di NCL, sono completamente adattabili ai livelli di conoscenza, agli orari e alle esigenze di apprendimento di ciascun agente.

"Anche dopo 15 anni, la nostra priorità rimane invariata: essere un partner affidabile e di fiducia per il trade e fornire ai nostri partner gli strumenti giusti, una solida conoscenza del prodotto e la sicurezza necessaria per far crescere il loro business insieme a NCL. Con il lancio di Book-a-Training, compiamo un ulteriore passo avanti in questo senso, offrendo una formazione dedicata e personalizzata, su misura per le esigenze individuali degli agenti di viaggio - flessibile, pratica e gestita dal nostro team Partnership Relations. Questo consente ai partner di concentrarsi sugli argomenti per loro più rilevanti, rendendo ancora più semplice vendere NCL con sicurezza."

L'iniziativa nasce dal dialogo diretto e costante con gli agenti, che hanno sottolineato l'importanza fondamentale della formazione continua per il successo delle vendite. Oltre a Book-a-Training, Norwegian Cruise Line mette a disposizione il portale Norwegian Central, un hub dedicato dove le agenzie hanno accesso a strumenti di vendita, materiali di marketing e informazioni sempre aggiornate, integrato dalla NCL University per approfondire la conoscenza dei prodotti NCL tramite corsi online. Gli agenti che completano i corsi NCLU possono beneficiare di sconti fino al 50% su itinerari selezionati per l'estate.

Una gamma di video tutorial e risorse digitali completa l'offerta formativa per aiutare gli agenti ad ottimizzare l'uso degli strumenti di prenotazione e a garantire esperienze clienti sempre più fluide e personalizzate.

Da sempre pioniere nel settore crocieristico, Norwegian Cruise Line offre crociere all'insegna della massima flessibilità, con esperienze curate per ogni tipo di viaggiatore. Tra i vantaggi del pacchetto Free at Sea rientrano servizi come open bar illimitato, Wi-Fi veloce, crediti per ristoranti e escursioni, oltre a offerte su voli e ospiti extra su alcune partenze selezionate. La compagnia opera con una flotta di 21 navi dirette a quasi 350 destinazioni nel mondo, offrendo anche esperienze a Harvest Caye in Belize e Great Stirrup Cay alle Bahamas.

L'obiettivo di NCL rimane supportare il trade con strumenti concreti per lo sviluppo delle competenze e la crescita del business, rafforzando una partnership di lunga durata e innovazione.