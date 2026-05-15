Dacia Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4: rivoluzione nell'off-road ibrido e a GPL

Dacia alza nuovamente l’asticella dell’elettrificazione accessibile con il debutto del nuovo Hybrid-G 150 4x4, una motorizzazione inedita che combina tecnologia mild-hybrid 48V, alimentazione bi-fuel benzina/GPL e trazione integrale elettrica. Una soluzione tecnica che debutta sui nuovi Dacia Duster e Dacia Bigster, due modelli destinati a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nei segmenti SUV più competitivi del mercato.

Con questa nuova architettura, Dacia conferma la propria filosofia orientata a offrire innovazione concreta, semplicità d’utilizzo e costi di gestione contenuti, senza sacrificare robustezza, versatilità e capacità off-road.

Il cuore del nuovo Hybrid-G 150 4x4 è costituito da un sofisticato gruppo propulsore che abbina un motore benzina 1.2 mild-hybrid 48V da 140 CV montato sull’asse anteriore a un motore elettrico posteriore da 31 CV. La potenza combinata raggiunge così i 154 CV, mentre la coppia massima disponibile garantisce una risposta pronta sia su strada sia in fuoristrada.

Il propulsore termico è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti con paddle al volante, mentre il motore elettrico posteriore dispone di una trasmissione dedicata a due rapporti. Una configurazione estremamente evoluta per un sistema mild-hybrid 48V, progettata per ottimizzare prestazioni, efficienza e comfort di marcia.

La vera rivoluzione riguarda però la trazione integrale. Dacia elimina il tradizionale albero meccanico centrale e affida la motricità posteriore esclusivamente al motore elettrico. Questo consente una gestione più intelligente della coppia, con interventi immediati quando viene rilevata perdita di aderenza e la possibilità di utilizzare la trazione integrale da 0 fino a 140 km/h.

Grazie alla batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh, che si ricarica automaticamente attraverso la frenata rigenerativa, i nuovi Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 possono viaggiare in ambito urbano fino al 60% del tempo in modalità completamente elettrica.

Questo si traduce in una guida più silenziosa, fluida ed efficiente, con consumi particolarmente competitivi. Secondo i dati dichiarati nel ciclo WLTP, il sistema registra valori a partire da 7,1 l/100 km utilizzando GPL e da 5,9 l/100 km in modalità benzina.

Anche le emissioni risultano contenute, con valori che partono da 115 g/km di CO₂ per il GPL e da 133 g/km per la benzina, numeri che rafforzano l’approccio pragmatico di Dacia verso la mobilità sostenibile.

Leader europeo nelle motorizzazioni GPL, Dacia punta ancora una volta su una tecnologia capace di offrire vantaggi concreti agli automobilisti. Il nuovo sistema bi-fuel permette infatti di ridurre il costo totale di utilizzo fino al 30% rispetto alla precedente configurazione mild-hybrid 4x4 meccanica.

La presenza di due serbatoi da 50 litri ciascuno, uno per la benzina e uno per il GPL, consente inoltre di raggiungere un’autonomia complessiva che può arrivare fino a 1.500 chilometri, senza penalizzare abitabilità interna o capacità di carico.

Sul nuovo Duster, il sistema Hybrid-G 150 4x4 esalta ulteriormente le tradizionali capacità off-road del SUV compatto di casa Dacia, migliorando allo stesso tempo comfort e semplicità di utilizzo quotidiano.

Sul Bigster, invece, questa tecnologia interpreta perfettamente la filosofia del nuovo C-SUV del marchio: tanto spazio a bordo, comfort nei lunghi viaggi, efficienza e autentiche capacità outdoor, il tutto mantenendo un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo.

Con il debutto dell’Hybrid-G 150 4x4, Dacia dimostra che l’elettrificazione può essere davvero accessibile e funzionale alle esigenze reali degli automobilisti moderni. Una soluzione pensata per chi desidera un SUV capace di affrontare città, autostrade, neve, sterrati e lunghi viaggi mantenendo bassi consumi e costi di gestione.