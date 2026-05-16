Countdown: il ritorno del programma di Sky TG24 che racconta la nuova corsa allo spazio

Sky TG24 rilancia Countdown, il suo approfondimento sullo spazio: la nuova stagione racconta sfide, tecnologie e ispirazioni, tra missioni lunari e arte.

Countdown - Dallo Spazio alla Terra torna sugli schermi di Sky TG24 ogni sabato alle 21:30, con replica la domenica alle 22:00 e disponibile anche in streaming su NOW. Il programma, realizzato in collaborazione con Libero Produzioni e condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, punta a raccontare l'importanza dell'esplorazione spaziale per il futuro dell'umanità.

Il primo appuntamento della nuova stagione è intitolato L'esplorazione umana dello spazio e si concentra su come il sogno di una presenza umana oltre la Terra sia sempre più concreto, spostando nuovamente l'attenzione su Marte e riportando la Luna al centro della scena internazionale. Questa volta la priorità, complice la competizione tra Stati Uniti e Cina e le missioni Artemis, è tornare sul suolo selenico, preparandosi all'eventualità di una futura colonia lunare. Emilio Cozzi approfondirà come queste nuove sfide politiche e scientifiche potrebbero cambiare radicalmente la percezione del nostro posto nell'universo.

Ospite d'eccezione sarà l'astronauta ESA Alexander Gerst, il cui messaggio invita a cogliere l'opportunità che la Luna rappresenta per la conoscenza scientifica: Un'opportunità da cogliere là fuori, dobbiamo solo saperla afferrare.

Dal campo tecnologico arrivano importanti novità con Jonathan Cirtain, CEO di Axiom Space, che da Cape Canaveral mostra le nuove tute spaziali realizzate in collaborazione con Prada: progettate per garantire sicurezza e sopravvivenza degli astronauti in ambienti estremi, vengono svelati i segreti dietro a questi scafandri all'avanguardia. Inoltre, un focus speciale sull'eccellenza italiana: Emilio Cozzi intervisterà Stefano Morra dell'Istituto Italiano della Saldatura (IIS CERT) sul contributo cruciale del nostro Paese nella ricerca e sviluppo dei materiali più affidabili per le missioni spaziali, e sulla collaborazione con Thales Alenia Space per la sicurezza delle future tecnologie lunari.

Lo spazio non è solo tecnologia ma fonte di ispirazione creativa: in questa stagione Caparezza presenta il suo viaggio musicale nel cosmo con l'album ORBIT ORBIT. L'artista spiega il rapporto tra creatività e universo, affermando: Sono arrivato alla conclusione che l'unica vera forma di libertà è l'immaginazione e lo spazio, essendo per gran parte inesplorato, è il luogo perfetto.

Emilio Cozzi, autore e divulgatore scientifico, e Marta Meli, caporedattrice di Sky TG24, accompagneranno gli spettatori esplorando avventure e prospettive che uniscono scienza, ingegneria, testimonianze di astronauti e suggestioni artistiche. Countdown si conferma così uno degli appuntamenti più attesi per chi vuole capire come la nuova corsa allo spazio possa cambiare il mondo e la percezione dell'infinito.