Nasce Le Vie dei Monti Azzurri: il nuovo podcast per scoprire il territorio marchigiano

Presentato alla Pinacoteca di Ripe San Ginesio il nuovo canale podcast Le Vie dei Monti Azzurri, un progetto ideato e commissionato dall'Unione Montana dei Monti Azzurri e realizzato in collaborazione con Loquis, la piattaforma leader mondiale nei travel podcast geolocalizzati. Questa nuova iniziativa si pone l'obiettivo di accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta dei comuni dell'area, attraverso storie e racconti avvincenti che valorizzano l'unicità del territorio marchigiano.

Le Vie dei Monti Azzurri si struttura in sette diversi itinerari narrativi, concepiti per offrire molteplici chiavi di lettura e arricchire l'esperienza degli ascoltatori. Si va dal suggestivo Anello della Val di Fiastra, che attraversa abbazie, colline e paesaggi rurali, al percorso dedicato a La Sibilla, dove mito, natura e fascino dei Monti Sibillini si intrecciano in storie tutte da ascoltare.

Tra gli itinerari spiccano la Pedemontana, che unisce borghi, vallate e centri storici dell'entroterra; una sezione dedicata ai Percorsi, con proposte esperienziali incentrate sulla mobilità dolce, il cicloturismo e la fruizione lenta del paesaggio; uno spazio riservato ai Personaggi che hanno segnato la storia e l'identità locale; una serie di Interviste con protagonisti del presente; e infine un originale itinerario ispirato all'Acquerello piceno, tra arte, colori e sguardi d'autore.

Il podcast si inserisce in una strategia di valorizzazione e sviluppo che coinvolge l'intera area montana, raccogliendo il prezioso patrimonio culturale, paesaggistico e umano dei Monti Azzurri. La collaborazione con Loquis rappresenta un elemento di rilievo, vista la capacità della piattaforma di raggiungere milioni di ascoltatori in tutto il mondo: nel 2025, infatti, ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici.

L'iniziativa vuole offrire un nuovo modo di vivere il territorio, favorendo l'esplorazione diretta e consapevole, arricchita dalle voci e dalle narrazioni di chi abita e interpreta queste terre. Le Vie dei Monti Azzurri si candida così a diventare uno strumento originale e innovativo per scoprire angoli nascosti, storie poco conosciute e itinerari fuori dai circuiti turistici più battuti, restituendo centralità a luoghi ricchi di fascino e storia.