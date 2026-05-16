Sayf conquista la vetta FIMI: debutto da record per l'album Santissimo

Santissimo, l'atteso primo album ufficiale di Sayf, ha esordito direttamente in vetta alla classifica FIMI/Niq degli album più venduti della settimana, occupando il primo posto sia nella classifica generale che in quella del formato fisico. L'artista italo-tunisino, nato a Genova nel 1999, si conferma così protagonista della scena musicale italiana dopo il successo di "Tu Mi Piaci Tanto" al Festival di Sanremo, certificato oro e trionfatore nell'airplay radiofonico nazionale.

Il nuovo disco rappresenta la sintesi più completa della musica di Sayf, mescolando racconti personali, energia live, contaminazioni tra generi e culture diverse e la capacità di alternare con autenticità barre dirette e melodie avvolgenti. Ad anticiparlo, l'intro "Sex On La Santa" e il singolo "Buona Domenica", che fonde tradizione cantautorale genovese con ritmi e sonorità latine.

"Santissimo" è stato prodotto in casa da Dibla e Jiz, con il contributo di Willy, Laboo, Moli, Chryverde (per la bonus track "Moch Amour") e la partecipazione di noti musicisti come Michele Bargiggia, Andrea Polidori, Francesco Musante e Manuel Falanski. Numerose anche le collaborazioni di prestigio annunciate in un post social realizzato insieme al giornalista sportivo Fabrizio Romano. Sul disco compaiono infatti Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè, per un totale di 18 tracce che sottolineano la varietà dell'album.

Il successo di Santissimo arriva in un momento speciale per Sayf. La sua "Tu Mi Piaci Tanto", seconda classificata al Festival di Sanremo 2026, ha superato i 30 milioni di stream su Spotify e occupa stabilmente le prime posizioni delle principali classifiche digitali e radiofoniche.

L'estate 2026 vede Sayf impegnato nel "Santissimo Tour Estivo", con date nei principali festival italiani: dall'Arena del Mare di Genova con la "Santissima Fest", alle tappe di Bologna, Assisi, Bari, Lignano Sabbiadoro, Olbia, Montesilvano, Empoli e Trento. La tournée proseguirà in autunno nei principali club del paese, con show sold out e nuove date aggiunte a grande richiesta.

Astro emergente della musica genovese, Sayf si distingue per la sua capacità di raccontare le proprie radici italo-tunisine e le sfide tra due culture, rendendo ogni brano un'esperienza autentica e contemporanea. Sayf ha un talento cristallino e mixa sapientemente rap e melodie, strofe serrate e ritornelli apertissimi, momenti d'amore, situazioni leggere e racconti introspettivi e impegnati, caratterizzati da una profondità fuori dal comune.

Tra i riconoscimenti, l'inclusione nel prestigioso programma "DSCVR Artists to Watch 2026" di VEVO come unico artista italiano selezionato e la partecipazione a "RADAR 2025" di Spotify Italia dedicato ai nuovi talenti internazionali.

Con questo debutto, Sayf sembra destinato a segnare la nuova scena urban nazionale, portando avanti con identità e stile una narrazione musicale che unisce mondi, generazioni e sensibilità diverse.