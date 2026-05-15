Giorgia Malerba lancia il videoclip di Lunatica, il nuovo singolo che racconta la forza di reinventarsi

E' online il videoclip di Lunatica, il nuovo singolo della cantante e creator Giorgia Malerba, già seguitissima sui social con oltre 4 milioni di follower. Il video, diretto da Cosimo Maynard, trasforma un imprevisto in avventura: due ragazze dirette a Napoli si ritrovano con il camper in panne, ma la giornata evolve tra la spiaggia e un maneggio, dando spazio all'entusiasmo e alla spontaneità.



Amami anche nei miei giorni no, in mezzo al caos della mia giornata, canta Giorgia, che attraverso il racconto visivo del singolo invita il pubblico a trovare la bellezza anche nelle difficoltà. Al termine del viaggio, quando il camper finalmente si rimette in moto, ciò che resta sono i ricordi e la capacità di adattarsi agli imprevisti.



Giorgia Malerba, classe 1999, si è fatta conoscere durante il lockdown, conquistando Instagram e TikTok con la sua autenticità e la passione per la musica. Dal 2020 ha pubblicato brani di successo come Loca con te, Good e Il Mio Riflesso, diventando una voce generazionale e un riferimento per molte giovani donne digitali.



Nel 2024, dopo la release estiva Cubalibre, Giorgia avvia una nuova fase artistica più matura e personale, inaugurata dal singolo 5 MINUTI e proseguita con Lunatica, un brano che indaga le nuove sfumature della sua crescita come autrice e interprete.



C'e sempre un modo per affrontare l'imprevisto, anche quando un camper si ferma all'improvviso e stravolge tutti i piani. Bisogna sempre trovare qualcosa di bello, anche dentro un inconveniente, racconta la giovane artista.



Sensibilità, forza e autenticità diventano i punti cardinali di un progetto che esprime il desiderio di lasciarsi trasportare dagli eventi mantenendo uno sguardo positivo sulle sfide quotidiane. Lunatica conferma Giorgia Malerba tra le voci più promettenti del panorama pop e digitale italiano.