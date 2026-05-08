A-ROSA Lago di Garda: lusso, natura e benessere tra 130 varietà di piante

L'hotel A-ROSA Lago di Garda si afferma come il primo cinque stelle della zona, proponendo una concezione rivoluzionaria di ospitalità dove natura, design e lusso si intrecciano armoniosamente. La struttura, arroccata nella conca panoramica sopra Salò, offre uno scenario affascinante sul lago e sul borgo, valorizzato da una piacevole passeggiata che collega l'hotel al centro città attraverso il verde.



Un autentico manifesto di biophilic design, l'A-ROSA ospita ben 130 varietà di piante, selezionate tra specie autoctone e agrumi che donano uno straordinario filo verde a tutti gli ambienti, interni ed esterni. L'architettura trae ispirazione dalle limonaie storiche della zona, declinate attraverso terrazzi ampi e una sovrabbondanza di luce naturale che dà dinamismo ad ogni spazio. I materiali come legno e pietra dialogano con la vegetazione per offrire agli ospiti una sensazione costante di benessere e serenità, anche tra quattro mura.



Diversi studi confermano che vivere nel verde e a contatto con elementi naturali favorisce il rilascio di serotonina, migliora la qualità dell'aria, abbassa la pressione e facilita la concentrazione, rendendo ogni soggiorno più rilassante e rigenerante.



Cuore del benessere è la SPA-ROSA di 1900 metri quadrati, dove le piante coltivate nei giardini forniscono fito-composti e oli essenziali, utilizzati nei trattamenti e nell'aromatizzazione delle saune. La SPA si affida al marchio Vinoble, eccellenza artigianale della Stiria specializzata in fitocosmetici a base di vite, scelti per le loro proprietà antiossidanti e rigeneranti. L'area piscina si estende verso il lago e i giardini dell'hotel, offrendo un'esperienza unica di benessere indoor e outdoor senza soluzione di continuità.



L'esperienza all'A-ROSA si completa con dettagli esclusivi come sistemi audio per l'ascolto di vinili, sia nelle aree comuni che in alcune camere, e la valorizzazione dello yoga, praticato all'aperto o in ambienti pieni di luce e dal design raffinato.



L'offerta gastronomica predilige materie prime locali: olio, vino, frutta, ortaggi e latticini sono protagonisti delle creazioni gourmet dello chef Alberto De Cicco e delle proposte del bistrot immerso nei giardini. Particolare menzione per l'enoteca, elegante struttura in vetro ideale per degustazioni o un semplice calice con vista.



Per chi desidera una pausa davvero speciale, l'hotel propone il pacchetto weekend con soggiorno in Camera Wellness Superior dotata di vasca idromassaggio privata affacciata sul giardino, colazione e cena gourmet, accesso alla SPA-ROSA e al centro fitness premium, oltre a uno sconto dedicato sul trattamento Dolce Limoncello Body Scrub & Massage. Ispirato al tradizionale amore gardesano per il limone, questo trattamento utilizza oli essenziali agrumati locali, sale marino mediterraneo e luce pulsata per esfoliare la pelle, risvegliare i sensi, distendere le tensioni muscolari e lasciare una persistente sensazione di leggerezza e vitalità.



Prezzi a partire da 791 euro a persona per due notti tra natura, design e puro relax.