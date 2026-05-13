Viaggio immersivo tra Roma e Taormina: Loquis e RHC Group innovano l'hotellerie

Nasce una nuova esperienza di viaggio che porta la tecnologia e il racconto al centro dell'ospitalità di lusso. Due protagonisti, Loquis - prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati - e RHC Group, realtà d'eccellenza nell'hotellerie italiana, hanno dato vita a una collaborazione che coinvolge due destinazioni iconiche: Palazzo Montemartini Rome, nel cuore della capitale, e La Plage Resort a Taormina.



Obiettivo del progetto è offrire agli ospiti un'esplorazione immersiva, personalizzata e profondamente connessa ai territori. Grazie ai contenuti audio targati Loquis, accessibili tramite QR Code e landing page dedicate, ogni ospite può lasciarsi guidare alla scoperta dei luoghi semplicemente passeggiando, mentre storie e curiosità si attivano in base alla posizione.



I podcast sono disponibili in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), e accompagnano il visitatore lungo percorsi costruiti tra monumenti rinomati, scorci nascosti, abitudini locali e racconti originali. Il tutto visibile anche tramite una mappa interattiva, per un senso di orientamento intuitivo.



A Roma, i contenuti contribuiscono a valorizzare l'area attorno a Palazzo Montemartini, partendo dalle Terme di Diocleziano alla Stazione Termini, svelando anche narrazioni esclusive legate all'albergo stesso. A Taormina, invece, l'audio-esperienza si dispiega dal mare al paesaggio naturale, intrecciando icone come il Teatro Antico e l'Isola Bella con percorsi meno battuti, per una visione più autentica e consapevole del territorio.



In poche settimane dal lancio, l'iniziativa ha già riscosso grande successo, con migliaia di ascolti soprattutto da parte di viaggiatori internazionali. I visitatori americani guidano le statistiche, seguiti da inglesi, francesi, italiani e tedeschi.



Questa sinergia segna un passaggio significativo nell'evoluzione dell'hospitality di lusso, dove tecnologia e storytelling si fondono per valorizzare l'identità culturale dei territori e trasformare il soggiorno in un'esperienza narrativa che lascia un ricordo autentico e duraturo.