ACI, Green NCAP: le migliori del 2024

Otto modelli di auto si sono distinti nel 2024 nei test condotti da Green NCAP, ottenendo il primo posto nelle rispettive categorie. Questi veicoli, provenienti da Cina, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti, hanno dimostrato il loro potenziale nel ridurre l’impatto ambientale, grazie a un’elevata efficienza e a basse emissioni.

La Opel/Vauxhall Corsa Electric ha conquistato il titolo di miglior auto completamente elettrica, risultando il veicolo più performante tra quelli esaminati nel 2024. Nella categoria diesel, il primo posto è andato alla Peugeot 308 1.5 BlueHDI Diesel, mentre la VW Taigo 1.0 TSI Benzina ha ottenuto il miglior risultato tra le auto a benzina. Tra i veicoli ibridi, il riconoscimento è stato assegnato alla Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid.

Anche se le auto elettriche dominano spesso queste classifiche, Green NCAP ha voluto premiare anche modelli ibridi, diesel e a benzina che, pur ottenendo un minor numero di stelle rispetto alle elettriche, hanno mostrato significativi miglioramenti in termini di emissioni e di efficienza energetica.

I vincitori nelle diverse categorie sono:

Auto familiare grande : Hyundai IONIQ 6 First Edition Electric

: Hyundai IONIQ 6 First Edition Electric Auto familiare piccola : BYD DOLPHIN Design Electric

: BYD DOLPHIN Design Electric Monovolume piccola : Jeep Avenger Summit Electric

: Jeep Avenger Summit Electric SUV piccolo : Hyundai KONA Electric

: Hyundai KONA Electric Auto completamente elettrica : Opel/Vauxhall Corsa Electric

: Opel/Vauxhall Corsa Electric Auto diesel : Peugeot 308 1.5 BlueHDI Diesel

: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Diesel Auto a benzina : VW Taigo 1.0 TSI Benzina

: VW Taigo 1.0 TSI Benzina Auto ibrida: Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Hybrid

Il calcolo del Vincitore di Categoria è stato effettuato sulla base della media dei punteggi ottenuti in tre indici fondamentali: Aria Pulita, Efficienza Energetica e Gas Serra.

Aleksandar Damyanov, Responsabile tecnico di Green NCAP, ha sottolineato l’importanza di questi risultati per aiutare gli acquirenti a fare scelte più consapevoli. Ha inoltre anticipato che il nuovo rating di Green NCAP, in uscita nel corso dell’anno, includerà una Valutazione del Ciclo di Vita delle auto, fornendo informazioni dettagliate su diversi aspetti, tra cui comportamento e capacità di ricarica, prestazioni in climi freddi, autonomia di guida ed efficienza energetica.