ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Segno negativo a inizio 2026 per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. Secondo i dati diffusi, a gennaio i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, sono diminuiti del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2025, attestandosi a 258.878 pratiche contro le 277.767 del gennaio precedente. Considerando la media giornaliera, la contrazione si riduce al -2,1%, ma conferma comunque il rallentamento del comparto.

Il calo è stato ancora più marcato per il settore delle due ruote: le pratiche di trasferimento di proprietà dei motocicli sono scese dell’11,1% rispetto a gennaio 2025, con un totale di 35.034 operazioni contro le 39.390 dell’anno scorso. Complessivamente, il mercato dell’usato per tutti i veicoli ha registrato una diminuzione del 7,3% su base annua, che diventa -2,7% a parità di giornate lavorative, per un totale di 336.343 formalità.

Il rapporto tra nuovo e usato resta tuttavia molto elevato: ogni 100 auto nuove vendute, nel mese di gennaio sono state cedute 203 usate, confermando la tendenza che vede i passaggi netti di proprietà più che doppi rispetto alle nuove immatricolazioni.

Il report segnala anche una flessione nel comparto delle radiazioni. Le autovetture radiate a gennaio 2026 sono state 97.446, in calo del 6,9% rispetto alle 104.664 dello stesso mese del 2025. Il tasso unitario di sostituzione si ferma a 0,77, ovvero 77 auto radiate ogni 100 nuove immatricolate. Anche le radiazioni dei motocicli scendono del 5,6%, con 8.621 pratiche contro le 9.131 dell’anno precedente. Il totale delle radiazioni per tutti i veicoli è di 115.518, con una diminuzione complessiva del 7,6%. Tenendo conto di una giornata lavorativa in meno rispetto al 2025, le variazioni risultano meno marcate: -2,2% per le autovetture, -0,9% per le moto e -3,0% per l’intero comparto.

Nel mercato dell’usato continuano a dominare le alimentazioni tradizionali, ma i dati confermano una coppia crescente di modelli alternativi. Le auto ibride a benzina raggiungono nel mese di gennaio 2026 una quota del 10,2%, segnando un aumento del 17,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Anche le elettriche, seppure ancora marginali nel comparto, mostrano un buon ritmo di crescita, con l’1,1% del mercato e un incremento del 23,8%. Nei minipassaggi resta prevalente il diesel (41,1%), pur in calo rispetto al 45,2% di un anno fa, mentre le ibride a benzina salgono al 13,8% (+22,1%) e le auto ibride a gasolio crescono del 18,8%, raggiungendo una quota del 3,3%. In questo segmento, le vetture elettriche arrivano all’1,8%, in aumento del 41,8%.

Interessante anche l’indicazione sull’età media dei veicoli usati. Le auto con più di 20 anni rappresentano ormai oltre un quinto del mercato: quelle tra 20 e 29 anni salgono al 18,1% dei passaggi di proprietà (dal 15,9% di gennaio 2025) e quelle con oltre 30 anni raggiungono il 3,2% (dal 2,8% dell’anno scorso).