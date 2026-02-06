Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Published

Segno negativo a inizio 2026 per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. Secondo i dati diffusi, a gennaio i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, sono diminuiti del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2025, attestandosi a 258.878 pratiche contro le 277.767 del gennaio precedente. Considerando la media giornaliera, la contrazione si riduce al -2,1%, ma conferma comunque il rallentamento del comparto.

Il calo è stato ancora più marcato per il settore delle due ruote: le pratiche di trasferimento di proprietà dei motocicli sono scese dell’11,1% rispetto a gennaio 2025, con un totale di 35.034 operazioni contro le 39.390 dell’anno scorso. Complessivamente, il mercato dell’usato per tutti i veicoli ha registrato una diminuzione del 7,3% su base annua, che diventa -2,7% a parità di giornate lavorative, per un totale di 336.343 formalità.

Il rapporto tra nuovo e usato resta tuttavia molto elevato: ogni 100 auto nuove vendute, nel mese di gennaio sono state cedute 203 usate, confermando la tendenza che vede i passaggi netti di proprietà più che doppi rispetto alle nuove immatricolazioni.

Il report segnala anche una flessione nel comparto delle radiazioni. Le autovetture radiate a gennaio 2026 sono state 97.446, in calo del 6,9% rispetto alle 104.664 dello stesso mese del 2025. Il tasso unitario di sostituzione si ferma a 0,77, ovvero 77 auto radiate ogni 100 nuove immatricolate. Anche le radiazioni dei motocicli scendono del 5,6%, con 8.621 pratiche contro le 9.131 dell’anno precedente. Il totale delle radiazioni per tutti i veicoli è di 115.518, con una diminuzione complessiva del 7,6%. Tenendo conto di una giornata lavorativa in meno rispetto al 2025, le variazioni risultano meno marcate: -2,2% per le autovetture, -0,9% per le moto e -3,0% per l’intero comparto.

Nel mercato dell’usato continuano a dominare le alimentazioni tradizionali, ma i dati confermano una coppia crescente di modelli alternativi. Le auto ibride a benzina raggiungono nel mese di gennaio 2026 una quota del 10,2%, segnando un aumento del 17,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Anche le elettriche, seppure ancora marginali nel comparto, mostrano un buon ritmo di crescita, con l’1,1% del mercato e un incremento del 23,8%. Nei minipassaggi resta prevalente il diesel (41,1%), pur in calo rispetto al 45,2% di un anno fa, mentre le ibride a benzina salgono al 13,8% (+22,1%) e le auto ibride a gasolio crescono del 18,8%, raggiungendo una quota del 3,3%. In questo segmento, le vetture elettriche arrivano all’1,8%, in aumento del 41,8%.

Interessante anche l’indicazione sull’età media dei veicoli usati. Le auto con più di 20 anni rappresentano ormai oltre un quinto del mercato: quelle tra 20 e 29 anni salgono al 18,1% dei passaggi di proprietà (dal 15,9% di gennaio 2025) e quelle con oltre 30 anni raggiungono il 3,2% (dal 2,8% dell’anno scorso).

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

Spettacolo

“Tre Ciotole” di Isabel Coixet: su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Michela Murgia

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Giochi

Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 con la Beyond the Dawn Edition

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Spettacolo

DJ Shocca annuncia il nuovo singolo “SALUTE”

Moda

Acerbis Ramsey Vented Long: la nuova giacca adventure per l’estate che evolve un grande successo

Giochi

Guerrilla annuncia Horizon Hunters Gathering, la nuova avventura cooperativa nell’universo di Horizon

Spettacolo

Il cinema celebra Jeff Buckley: arriva “It’s Never Over” diretto da Amy Berg

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Spettacolo

HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Un weekend di corsa, energia condivisa e mobilità sostenibile. Hyundai sarà Official Automotive Partner della Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026, accompagnando...

55 minuti ago

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Kia Europe celebra un nuovo importante risultato nel suo percorso verso una mobilità sempre più flessibile e accessibile. Il programma di noleggio Kia Drive...

5 ore ago

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Suzuki rinnova il proprio impegno nel mondo dello sport schierandosi al fianco della Federazione Italiana Rugby per la stagione 2026. Il celebre marchio giapponese...

24 ore ago

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Il 2025 è stato un anno di consolidamento globale per il marchio Omoda, con il modello Omoda 5 che si è affermato come uno...

1 giorno ago