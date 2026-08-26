adidas presenta i nuovi palloni ufficiali per la Champions League 2026/27

adidas lancia i nuovi palloni ufficiali per la UEFA Champions League e Women's Champions League 2026/27, celebrando dedizione e crescita del calcio femminile.

adidas ha svelato i nuovi palloni ufficiali di gara per la fase di campionato della UEFA Champions League e della UEFA Women's Champions League 2026/27, proponendo due design che richiamano dedizione, ambizione e lo spirito di squadra ad alti livelli del calcio europeo.

Il pallone dedicato alla UEFA Champions League trae ispirazione da un concetto profondo: il cosiddetto "lavoro invisibile" che forma i campioni lontano dai riflettori, nei duri allenamenti mattutini avvolti dalla nebbia. Il design propone una finitura metallizzata su base bianca, attraversata da effetti di luce e dettagli rosa acceso sulle iconiche stelle della competizione, unendo così il rigore della preparazione all'energia della sfida. Ispirato alla convinzione che i campioni si formino proprio quando nessuno guarda, il pallone ufficiale della UEFA Champions League celebra il lavoro invisibile che definisce il successo. Traendo ispirazione dall'immagine dei giocatori che si allenano in mattine fredde, il design trasforma la nebbia presente in campo in un'espressione visiva di dedizione, ambizione e traguardo.

Per la UEFA Women's Champions League, adidas propone un pallone dal carattere fortemente simbolico. Al centro del design compare l'iconico "Ring of Light", un anello dinamico composto da undici stelle - una per ogni giocatrice - che simboleggia unione e ambizione collettiva. Le tonalità scelte sono il viola, l'oro e l'arancione, con dettagli argentati e una base bianca, dando l'idea di energia e movimento continui. Il logo adidas e quello della UEFA Women's Champions League spiccano in nero, in contrasto con la palette vivace. Il design trasmette velocità, vivacità e l'energia di una nuova era, con un trattamento grafico dinamico che dà l'impressione che l'anello di stelle si muova sulla superficie del pallone. Dettagli raffinati incorporati nella grafica rendono omaggio all'inno della UEFA Women's Champions League, ricollegando il design alla storica eredità del torneo.

Entrambi i palloni sono dotati di struttura termosaldata senza cuciture, progettata per fornire la massima precisione, costanza e controllo ai calciatori e alle calciatrici di vertice. Questa tecnologia garantisce i più alti standard di prestazione richiesti durante i match internazionali.