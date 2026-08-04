Retequattro rende omaggio a Franco Baresi: speciale in onda il 4 agosto

Speciale televisivo su Retequattro per ricordare Franco Baresi, storico difensore di Milan e Nazionale. In onda il 4 agosto.

Oggi, 4 agosto, alle ore 10.50 circa su Retequattro, andrà in onda uno speciale dedicato a Franco Baresi, il leggendario difensore rossonero e simbolo della Nazionale italiana. Lo speciale, intitolato Diario del giorno - Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano, sarà condotto da Monica Bertini e realizzato in collaborazione con Sport Mediaset.

Il programma ripercorrerà la vita e la straordinaria carriera di Baresi, riconosciuto come una delle autentiche icone del calcio mondiale. Il ricordo del campione sarà arricchito da collegamenti in diretta da Piazza Sant'Ambrogio a Milano, dove tanti tifosi e cittadini si raduneranno per rendergli omaggio.

Il saluto all'indimenticabile campione rossonero sarà arricchito da collegamenti da Piazza Sant'Ambrogio, con le testimonianze delle persone che andranno a rendergli omaggio.

Lo speciale rappresenta un momento importante per il pubblico italiano e per tutti gli appassionati di calcio che vogliono celebrare un grande uomo e campione che ha segnato la storia dello sport nazionale.