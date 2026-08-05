Monza si prepara al Gran Premio d'Italia 2026: attese presenze record

Manca solo un mese al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 e l'attesa è alle stelle per l'evento che trasformerà Monza nel cuore pulsante del motorsport mondiale. La conferma arriva dai dati eccezionali sulla vendita dei biglietti: se il tutto esaurito è scontato per domenica, anche le giornate di venerdì e sabato si avviano rapidamente al sold out. Questo successo ribadisce lo status del Gran Premio di Monza come una delle tappe più desiderate dal pubblico di Formula 1, attratto dall'atmosfera unica del cosiddetto Tempio della Velocità.

L'edizione 2026 si annuncia come un appuntamento di prestigio internazionale, capace di richiamare centinaia di migliaia di appassionati da ogni continente. L'afflusso massiccio avrà ricadute importanti per il territorio e il sistema dell'accoglienza, confermando Monza come la capitale italiana dell'automobilismo e uno dei riferimenti mondiali di questo sport, grazie al suo secolo di storia e all'appeal che la rende un'eccellenza globale.

Il percorso di avvicinamento alla corsa prenderà ufficialmente il via martedì 1° settembre alle ore 11 con la conferenza stampa di presentazione ospitata presso il Salone dell'Automobile Club di Milano, luogo simbolico poiché l'Automobile Club di Milano è all'origine della nascita dell'Autodromo Nazionale Monza nel 1922, un circuito divenuto leggendario nel mondo del motorsport.

Sarà Monza, città sede del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia e casa dell'Autodromo Nazionale, ad accogliere il cuore degli appuntamenti istituzionali e sportivi del fine settimana di gara. L'intera manifestazione, ogni anno, riunisce team, spettatori, partner, media e ospiti internazionali, trasformando Monza in punto di riferimento globale.

La tradizionale cena di gala si terrà sabato sera nella cornice storica del Tempio della Velocità, riunendo vertici della FIA, esponenti di Formula 1, istituzioni nazionali e locali e i protagonisti del mondo automotive e sportivo. Questo momento esclusivo sottolinea come Monza sia molto più che un teatro di competizione: è anche il luogo dove si celebrano i momenti più importanti del Gran Premio.

Da oltre un secolo la città e il suo Autodromo costituiscono un binomio indissolubile, ammirato a livello internazionale. Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia è oggi molto più di una gara: rappresenta un patrimonio sportivo globale, un motore di sviluppo territoriale e una vetrina straordinaria per l'immagine di Monza e dell'Italia davanti al mondo intero.

A un mese dal via, tutti gli indicatori confermano la prospettiva di un'edizione da record, pronta a stupire già nelle prime giornate di venerdì e sabato e a vivere, la domenica, il consueto bagno di folla che rende il Gran Premio d'Italia uno degli appuntamenti irrinunciabili del Mondiale di Formula 1.