“Alaska Baby”: il viaggio di Cesare Cremonini tra arte e rinascita, in esclusiva su Disney+

Disney+ ha annunciato l’arrivo imminente di “Alaska Baby”, il documentario che racconta un progetto unico e intimo, in cui Cesare Cremonini si svela come mai prima d’ora. Girato tra Italia, America e Alaska, il film esplora il profondo legame tra il viaggio fisico e quello interiore, portando lo spettatore a scoprire la nascita di un album e la rinascita di un artista.

“Alaska Baby” è più di un documentario: è un racconto sincero della sfida più grande che Cremonini abbia mai affrontato. L’artista si mette a nudo davanti alle telecamere, mostrando tutta la sua fragilità e solitudine, ma anche la determinazione nel “mettersi al servizio dell’opera”. Il film segue il processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’album “Alaska Baby”, un lavoro nato “al confine” tra realtà e introspezione.

La storia si apre in un momento di crisi personale e artistica per Cremonini. Dopo il trionfale tour negli stadi dell’estate 2022, culminato con un concerto memorabile a Imola davanti a oltre 70.000 fan, l’artista affronta quello che definisce il “vuoto dello scrittore”. Da qui nasce la decisione di partire: lasciare la nebbia di Bologna, dove 45 giorni consecutivi senza sole diventano simbolo di un blocco creativo, e iniziare un viaggio verso la luce.

Il percorso comincia ad Antigua, nei Caraibi, per poi proseguire attraverso paesaggi maestosi e sconfinati, fino alle suggestioni dell’Alaska e della sua aurora boreale. Bologna, però, rimane una costante: con San Luca e la sua Madonna, Cremonini si riconnette alle origini, trovando conforto anche nei momenti di maggior distanza.

La luce è un tema centrale del documentario, che diventa metafora della ricerca di ispirazione e di un nuovo inizio. Dalla nebbia emiliana al sole caraibico, fino alla magia dell’Alaska, “Alaska Baby” celebra la forza della creatività e il coraggio di affrontare le proprie ombre per rinascere.

Oltre a proporre contenuti originali e di qualità, Disney+ garantisce un’esperienza di visione sicura per tutte le età. Grazie a un sistema di parental control avanzato, è possibile impostare limiti di accesso ai contenuti più adatti e creare profili protetti da PIN. Questo, unito alla “Modalità Junior”, assicura massima tranquillità alle famiglie.

“Alaska Baby”, un viaggio artistico e personale unico, sarà presto disponibile in esclusiva su Disney+. Un appuntamento imperdibile per i fan di Cesare Cremonini e per chiunque voglia lasciarsi ispirare dalla forza del cambiamento.