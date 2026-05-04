Gracie Abrams annuncia il nuovo singolo Hit the Wall, in uscita il 14 maggio

L'attesa degli appassionati di musica è finita: Gracie Abrams ha annunciato l'arrivo del nuovo singolo Hit the Wall, disponibile dal 14 maggio su tutte le piattaforme digitali. La notizia, lanciata sui social direttamente dalla cantautrice americana, ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei suoi milioni di fan in tutto il mondo, confermando il momento d'oro dell'artista.



Negli ultimi due anni Gracie Abrams si è imposta come una delle protagoniste assolute della scena musicale mondiale grazie al secondo album The Secret of Us, che ha prodotto hit come I Love You, I'm Sorry e That's So True. Quest'ultimo è arrivato in testa alle classifiche in numerosi Paesi e ha conquistato la posizione #6 nella Billboard Hot 100, attestando la straordinaria popolarità della cantautrice statunitense.



Dall'esordio nel 2019, Abrams ha saputo distinguersi per la scrittura intima ed emotiva, ottenendo il plauso di artisti del calibro di Taylor Swift, Lorde, Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Il suo talento l'ha portata a conquistare una nomination come miglior artista esordiente ai GRAMMY Awards e, l'anno successivo, per il miglior duetto pop insieme a Taylor Swift con il brano Us.



Con alle spalle influenze significative come Joni Mitchell e una predisposizione naturale alla scrittura - la prima canzone a soli otto anni - Abrams ha costruito una carriera caratterizzata da una notevole coerenza artistica. Il suo debutto con l'EP Minor nel 2020 è stato accolto calorosamente dalla critica musicale internazionale per la capacità di tradurre il dolore personale in canzoni dal grande impatto melodico.



I successi sono continuati con This Is What It Feels Like, EP del 2021, e soprattutto con l'album di debutto Good Riddance nel 2023, seguito da un tour nordamericano sold out. Nel 2024 è giunto il secondo disco, The Secret of Us, prodotto con Aaron Dessner, con cui Gracie Abrams ha raggiunto la vetta della classifica UK e la posizione #2 nella Billboard 200 americana. That's So True, estratto dall'album, ha conquistato la prima posizione tra i brani pop radiofonici in USA, oltre a essere certificato Oro in Italia insieme all'album.



Il nuovo singolo Hit the Wall arriva quindi in un momento di massima affermazione per la giovane artista, pronta a stupire ancora una volta il pubblico internazionale con uno stile inconfondibile e testi capaci di entrare in profonda connessione con gli ascoltatori.

