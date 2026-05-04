Mantova Summer Festival 2026: si arricchisce la lineup, Mobrici apre per Fulminacci

Il Mantova Summer Festival si prepara a un'estate di grandi emozioni, portando in città artisti di fama nazionale e internazionale tra le splendide cornici di Piazza Sordello e il Giardino dell'Esedra di Palazzo Te.



La rassegna, organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e Palazzo Te, si arricchisce quest'anno di un nuovo protagonista: Mobrici. Il cantautore milanese, ex frontman dei Canova e figura di riferimento nella scena indie-pop italiana, aprirà la tappa del tour Fulminacci all'Aperto il 30 agosto alle 21.00, nello storico spazio verde dell'Esedra di Palazzo Te.



Mobrici porterà dal vivo il suo nuovo disco, Supernova, un lavoro che indaga le sfumature del continuare a camminare anche senza risposte certe. Supernova non racconta la fine delle cose, ma quello che succede subito dopo, quando si va avanti anche senza risposte e senza una direzione chiara, come se ci si muovesse per inerzia, seguendo luci lontane. Le sue canzoni, sospese tra l'ironia e la malinconia, si inseriscono perfettamente in un festival pensato per attraversare le generazioni.



Il programma dell'edizione 2026 propone una line-up che conferma la centralità di Mantova nel panorama musicale e culturale italiano. Oltre ai già citati Mobrici e Fulminacci, sono attesi grandi nomi come Caparezza (sold out per il 4 luglio), Pet Shop Boys, LP, Jethro Tull, Coez, Mannarino, Paolo Ruffini con lo spettacolo Din Don Down, Wilco, Luca Carboni, Enrico Brignano, Gianni Morandi (in collaborazione con Casa del Sole) e Max Angioni con Anche Meno - Round Finale.



Gli eventi animeranno due tra i luoghi più iconici della città: Piazza Sordello, cuore monumentale di Mantova, e il Giardino dell'Esedra di Palazzo Te, autentica perla architettonica e storica che farà da cornice ai concerti e agli spettacoli dal vivo. In questi spazi di rara bellezza, la musica si fonderà con l'arte e la storia, offrendo un'esperienza unica sia agli spettatori di lunga data che alle nuove generazioni di appassionati.



L'estate mantovana si conferma così come uno dei palcoscenici più prestigiosi, grazie a un festival capace di rinnovarsi e di catalizzare l'attenzione del pubblico con artisti tra i più amati e richiesti del momento.