Alessandra Tumolillo: nuovo singolo “Malafemmena” esce oggi in digitale

La talentuosa cantautrice e chitarrista napoletana, Alessandra Tumolillo, ha lanciato il suo ultimo singolo “Malafemmena“, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano, terzo estratto dal progetto discografico in uscita prossimamente intitolato “Postcards From Naples”, rappresenta un viaggio senza limiti tra i brani più amati della tradizione partenopea.

*Con questa inedita versione chitarra-voce, Alessandra dona a “Malafemmena” una modernissima intensità e potenza, senza però snaturare il fraseggio e le sonorità originali di questo classico senza tempo.* La sua reinterpretazione dell’iconica poesia musicata da Totò cattura l’anima del brano, che esplora il gioco frivolo tra amore e sentimenti, raccontando la figura affascinante e inafferrabile della donna vista dalla cultura popolare napoletana.

Il nuovo singolo si inserisce con eleganza nel contesto del progetto discografico “Postcards From Naples”, che già include i singoli “Luna Nova” e “Reginella”, offrendo un affascinante racconto in musica della Napoli di Alessandra. Suonare sui palchi insieme a grandi nomi della musica italiana come Negramaro, Tosca, Venerus, Jake Sherman e Mario Rosini, ha permesso ad Alessandra di consolidare il suo talento unico nel rivisitare i classici napoletani con un tocco di modernità.

*Alessandra Tumolillo*, nata a Napoli da genitori musicisti, ha studiato al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, alla Berklee School di Boston e al Conservatorio G. Verdi di Milano. La sua carriera è stata arricchita da numerose esibizioni dal vivo e collaborazioni importanti, sia sul palco che in TV. Ha anche contribuito alla colonna sonora di film prodotti da CattleyaLab – Rai Cinema e Opera Totale, dimostrando la sua versatilità artistica e la capacità di coinvolgere il pubblico attraverso la musica.

*Postcards From Naples* si propone come un ponte tra passato e presente, con Alessandra che racconta la Napoli senza tempo attraverso melodie avvincenti e liriche poetiche. La sua passione per la musica e la dedizione alla sua arte emergono chiaramente in ogni nota, trasportando gli ascoltatori in un viaggio emotivo tra colori, profumi e tradizioni della splendida città partenopea.

Con *Malafemmena*, Alessandra Tumolillo conferma il suo talento e la sua capacità di reinterpretare in chiave moderna i classici della tradizione napoletana, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica e coinvolgente.