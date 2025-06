Alfa Romeo trionfa alla 1000 Miglia 2025

Alfa Romeo ha conquistato la 43ª edizione della leggendaria 1000 Miglia del 2025 grazie alla magnifica prestazione della 6C 1750 Super Sport del 1929, del team Villa Trasqua, guidata dal duo Vesco-Salvinelli. Non solo il primo posto, ma anche il podio è stato monopolizzato dal marchio del Biscione. All’ineguagliabile vittoria si sono affiancate la 6C 1500 SS dell’equipaggio argentino Erejomovich-Llanos e la 6C 1750 GS Spider Zagato del duo Tonconogy-Ruffini, testimonianza di una tradizione sportiva che dura da oltre un secolo.

A catturare cuori e sguardi lungo il percorso, anche l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956. Proveniente dalla collezione Stellantis Heritage, la vettura ha completato la corsa sotto la guida del team Luna Rossa. “Un’icona di eleganza e carattere sportivo che ha segnato gli anni Cinquanta,” ha affermato un appassionato lungo il percorso di 1900 km. Questo emblematico modello, che incarna la storia del marchio, ha al tempo stesso simboleggiato il legame tra Alfa Romeo e il team Luna Rossa nel tragitto verso la prossima America’s Cup, che si disputerà per la prima volta in Italia.

L’edizione 2025 della 1000 Miglia ha offerto uno spettacolare contrasto tra passato e futuro: accanto alle auto storiche, tutta la gamma moderna di Alfa Romeo ha solcato le strade italiane come vetture di supporto. Modelli iconici e performance si sono uniti, dalla Junior Ibrida Q4 alla scintillante Giulia Quadrifoglio Super Sport, senza dimenticare le nuove Stelvio Intensa e Tonale.

In questo contesto, il debutto su strada della nuova 33 Stradale ha segnato un momento chiave. “Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi,” questa fuoriserie rappresenta non solo un omaggio al leggendario modello degli anni Sessanta, ma anche una visione futuristica del marchio. “Combinando artigianalità e innovazione,” enfatizza l’essenza Alfa Romeo.

Simboleggiando una continuità di spirito e innovazione, la 1000 Miglia si configura come una manifesta conferma della vocazione eterna del marchio alla sfida, radicata in epiche imprese del passato, come quella di Tazio Nuvolari del 1930, una leggenda che continua a risuonare in chi ama la bellezza e la tecnica che emoziona.