Alpine porta l’intera gamma al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026

Alpine si prepara a un inizio d’anno in grande stile. Il marchio francese, rinato per coniugare sportività e innovazione, sarà presente al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 con l’intera sua gamma, offrendo agli appassionati l’occasione di scoprire da vicino le sue ultime novità.

Tra i protagonisti dell’esposizione figura la nuovissima Alpine A390, una sport fastback che per la prima volta verrà mostrata al pubblico in occasione della manifestazione belga. Appena arrivata sul mercato, la A390 rappresenta un passo importante nella strategia di espansione della Casa, che punta a consolidare la sua presenza nei segmenti ad alte prestazioni, con un occhio rivolto alla sostenibilità e alle nuove tecnologie.

Non mancheranno sullo stand tutti i modelli della gamma Alpine, simbolo di un design raffinato unito a un DNA racing inconfondibile. L’esposizione sarà così una finestra completa sull’universo del marchio, che sta vivendo una fase di forte rinnovamento e crescita.

A rendere ancora più interessante la partecipazione al Salone, Alpine esporrà anche la propria vettura di Formula 1, testimonianza diretta del legame tra il mondo delle competizioni e la produzione di serie. La monoposto sarà affiancata dagli ultimi modelli stradali in attesa di una novità molto attesa: la nuova A526, che verrà svelata il prossimo 23 gennaio a Barcellona, in coincidenza con l’apertura della stagione 2026 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1.

L’evento di Bruxelles diventa così un palcoscenico perfetto per mostrare la coerenza tra sportività e visione industriale del marchio. Alpine dimostra ancora una volta la volontà di consolidare il proprio ruolo di protagonista nel panorama automobilistico internazionale, con una gamma che coniuga eleganza, prestazioni e tecnologia di frontiera.

Con la presentazione della A390 e l’attesa per la A526, Alpine conferma la propria strategia orientata all’innovazione e alla passione per la guida. Il 2026 si apre dunque sotto il segno della continuità tra tradizione e futuro, con un’azienda più che mai determinata a rafforzare il proprio legame con il mondo della competizione e con gli amanti delle auto sportive.