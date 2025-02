Alpine svela i membri del suo A-Padel Team per la stagione 2025

Alpine rafforza il suo impegno nel mondo del padel con l’annuncio ufficiale dell’A-Padel Team 2025, una squadra di altissimo livello pronta a competere nei tornei più prestigiosi della stagione. Dopo il grande successo dell’Alpine Hexagon Cup 2025, l’azienda ha finalmente svelato i nomi dei sei giocatori che rappresenteranno il brand nei prossimi mesi, confermando ancora una volta il suo sostegno a uno sport in costante crescita.

Al vertice del team spicca Arturo Coello, attuale numero uno del mondo, che rinnova la sua collaborazione con Alpine per un altro anno. Al suo fianco, tre campionesse di assoluto valore: Alejandra Salazar, Claudia Fernandez e Alexandra Alonso, pronte a portare la loro esperienza e determinazione in campo. Ma le novità più entusiasmanti arrivano con l’ingresso di due nuovi giocatori: Federico Chingotto, numero quattro del ranking mondiale, e il giovane talento Jairo Bautista, una promessa destinata a lasciare il segno nel circuito internazionale.

L’impegno di Alpine nel padel non si limita alla semplice sponsorizzazione, ma si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dello sport, promozione della diversità e ricerca della massima competitività. Questi valori sono da sempre parte del DNA di Alpine, che nel mondo del padel trova una perfetta sinergia tra spirito sportivo, eccellenza tecnica e prestazioni di alto livello.

Il prossimo grande appuntamento per l’A-Padel Team sarà il Major di Parigi a settembre 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno, in cui Alpine punterà a lasciare il segno con una squadra capace di competere ai massimi livelli. L’attesa è alta e il percorso di questi atleti promette spettacolo e grandi emozioni per tutti gli appassionati di padel.

Con questo annuncio, Alpine ribadisce il suo ruolo di protagonista nella crescita dello sport e si prepara a una stagione di sfide entusiasmanti, sempre all’insegna dell’innovazione e della passione per la competizione.