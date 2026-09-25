Amanda Knox e le star del piccolo schermo protagoniste a Verissimo su Canale 5

Verissimo su Canale 5 ospita Amanda Knox in esclusiva, Elisabetta Canalis, Heather Parisi, Samira Lui e tanti altri tra emozioni, rivelazioni e famiglia.

Weekend intenso e ricco di emozioni in arrivo su Canale 5 con Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin che sabato 26 e domenica 27 settembre offrirà grandi storie e ospiti d'eccezione. Sotto i riflettori, attese interviste esclusive e momenti inediti con alcuni dei volti più noti e discussi di questi anni.

Sarà proprio Amanda Knox la protagonista della puntata di domenica: a quasi vent'anni dal delitto di Perugia, tornerà in televisione per raccontare la sua storia in un'intervista esclusiva insieme al marito Christopher e ai figli Eureka ed Echo. Knox affronterà tutte le domande, comprese le polemiche legate al suo recente spettacolo Cartwheel, in cui ripercorre la propria vicenda personale che ha acceso l'opinione pubblica mondiale.

Non mancheranno emozioni e ospiti anche nella puntata di sabato. Elisabetta Canalis aprirà l'appuntamento parlando della sua prossima avventura su Canale 5 con la nuova edizione di Tu sì que vales. Grande attesa per l'intervista ad Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, figura simbolo di fede, in studio per presentare il film tv Il mio nome è Carlo, insieme all'attore Samuele Carrino che interpreta il giovane beato.

Spazio anche allo sport con la campionessa olimpica di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida, accompagnata dal marito Matteo e dal piccolo Tommaso, pronta a condividere l'emozione di diventare mamma per la seconda volta. Seguiranno aggiornamenti sui percorsi di vita di Giulia Stabile e Raimondo Todaro, mentre Alessandra Ciociola racconterà della sua complicata relazione con Rosario dopo le esperienze vissute a Temptation Island.

Domenica le sorprese continuano: Heather Parisi sarà accolta per un'intervista di famiglia in cui presenterà pubblicamente i suoi gemelli Elizabeth e Dylan. Samira Lui, ormai presenza quotidiana accanto a Gerry Scotti nella Ruota della Fortuna, racconterà la sua esperienza nel popolare quiz televisivo.

Tra i momenti più attesi, Orietta Berti sarà in studio insieme al figlio Otis, la nuora Lia e le piccole Olivia e Ottavia. Insieme rivivranno l'emozione delle recenti nozze di Otis e Lia, regalando al pubblico uno spaccato privato e sentito della loro famiglia.

Verissimo si conferma così ancora una volta il salotto televisivo delle grandi storie e delle emozioni condivise, tra interviste inedite, racconti familiari e protagonisti del panorama italiano e internazionale. L'appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 settembre alle ore 16.30 su Canale 5.