Carolina Benvenga pubblica il nuovo album Ninne Nanne di Carolina: dolci melodie per grandi e piccini

Carolina Benvenga, regina della baby dance e volto di Rai Kids, lancia il nuovo album Ninne Nanne di Carolina con brani rilassanti e versioni strumentali.

Carolina Benvenga, apprezzata attrice, conduttrice e icona della TV dei ragazzi, torna protagonista con l'uscita digitale del nuovo album Ninne Nanne di Carolina. Con oltre un miliardo e mezzo di visualizzazioni e più di un milione di iscritti al suo canale YouTube, è diventata in pochi anni una vera e propria star del web, amata da bambini e famiglie in tutta Italia.

Il nuovo progetto musicale nasce per accompagnare i più piccoli nel mondo dei sogni, trasformando il momento della buonanotte in un rituale ricco di musica, coccole e serenità. L'anima dell'album sono le iconiche baby dance di Carolina, che per l'occasione si fanno delicate e rassicuranti. Le canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni di bambini vengono riproposte in speciali versioni ninna nanna, pensate per cullare e rilassare i più piccoli prima del sonno.

Ninne Nanne di Carolina comprende nove tracce e due brani caratterizzati da suoni rilassanti, ideali per rendere speciale l'ultimo momento della giornata. In aggiunta, le tracce sono disponibili anche in versione strumentale, perfette per lasciarsi trasportare dalle melodie senza parole.

La tracklist dell'album spazia tra titoli come Buonanotte, Superbimbi, Supernanna, La danza della nanna, Ninna loca, La ninna, Bumbum Nanna, La nannina, Ninna nanna del chicco di caffè, insieme a Shhh baby shusher (pioggia) e Shhh baby shusher (giungla), per offrire un viaggio musicale pensato per grandi e piccini. Non mancano le versioni strumentali di ciascun brano principale.

Carolina Benvenga vanta una carriera poliedrica, iniziata fin da bambina: metà romana e metà salentina di Gallipoli, debutta sul set a soli 8 anni e a 12 lavora già con Abbas Kiarostami. Nei primi anni 2010 sceglie di dedicarsi al mondo dei bambini, diventando uno dei volti più amati di Rai Kids.Protagonista e conduttrice del popolare programma La posta di YoYo, Carolina ha collaborato con lo Zecchino d'Oro, firmato libri per l'infanzia e dato vita a numerose iniziative di successo che mettono al centro famiglia, crescita e divertimento.

Le famiglie l'hanno incoronata regina del web grazie alle sue coreografie di baby dance e ai suoi contenuti educativi, che aiutano i bambini ad apprendere, cantare, coordinarsi e giocare insieme. I messaggi positivi delle sue canzoni, soprattutto inedite, donano immagini e strumenti preziosi ai più piccoli.

Negli ultimi anni Carolina ha ampliato la sua presenza anche al cinema prestando la voce a Lucy in Cattivissimo Me 4, e ha continuato a condurre le prime puntate delle edizioni più recenti dello Zecchino d'Oro accanto a colleghi come Andrea Dianetti e Lorenzo Baglioni. I suoi successi nel panorama musicale per bambini includono anche brani festivi come Christmas Dance con Carolina e il primo Amazon Music Original Kids italiano, La Fabbrica dei Mostri.

A inizio 2026 Carolina ha lanciato la nuova serie di video animati Carolina Children, rivolta ai più piccoli con contenuti semplici, divertenti e a misura di bambino. Grazie alla sua empatia, spontaneità e creatività, Carolina Benvenga resta un punto di riferimento nella crescita educativa e musicale di tanti bambini e un'alleata preziosa per le famiglie nelle routine quotidiane.