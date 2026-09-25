Dylan Dog celebra 40 anni con uno spettacolare debutto teatrale a Roma

Dylan Dog festeggia 40 anni con eventi in tutta Italia e l'inedito DYLAN DOG HORROR SHOW, al Teatro Eliseo di Roma dal 28 ottobre 2026. Emozioni e spettacolo.

Dylan Dog, uno dei personaggi più amati del fumetto italiano, festeggia i suoi primi 40 anni di avventure con una serie di eventi speciali e un debutto senza precedenti sul palcoscenico teatrale.

Il Teatro Eliseo di Roma accoglierà dal 28 ottobre 2026 il DYLAN DOG HORROR SHOW, prima grande produzione teatrale di Sergio Bonelli Editore dedicata all'Indagatore dell'Incubo. Lo spettacolo, scritto da Tiziano Sclavi e Nicola Russo con la regia di Valter Malosti, proporrà per la prima volta a teatro l'universo visionario e inquietante di Dylan Dog.

Il cast d'eccezione vede Gabriele Graham Gasco nei panni di Dylan Dog, Loris Fabiani come Groucho e Marit Nissen come Veronika, insieme a un ricco gruppo di attori che interpreteranno alcuni dei personaggi più celebri della saga. La musica dal vivo sarà affidata a un power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria, promettendo un coinvolgente accompagnamento sonoro.

L'evento sarà anche l'occasione per la riapertura dello storico teatro romano, il cui foyer verrà trasformato in uno spazio esperienziale che immergerà il pubblico nell'universo narrativo e visivo di Dylan Dog.

Le celebrazioni si estendono oltre il teatro: l'uscita del volume celebrativo "Prima che sia l'alba" e la DYLAN DOG HORROR NIGHT coinvolgeranno i fan in tutta Italia con iniziative e incontri tra autori e pubblico. Questa sera oltre 80 sedi tra librerie Ubik e fumetterie Funside ospiteranno eventi dedicati, mentre al Bonelli Store di Milano è prevista una matinée speciale per i lettori più affezionati.

Domani sarà disponibile anche in edicola l'albo n. 481 "Prima che sia l'alba", eccezionalmente a colori e proposto in confezione sigillata, con la possibilità di trovare una delle tre rare variant oltre alla copertina regular. Gli autori delle copertine sono Gianluca e Raul Cestaro, Claudio Villa, Corrado Roi e Angelo Stano.

In questi quarant'anni Dylan Dog ha attraversato l'orrore senza mai negarlo, scegliendo invece di osservarlo, interrogarlo e raccontarlo. Questo sguardo profondo sull'orrore e sulla complessità dell'animo umano sarà il filo conduttore di tutti gli appuntamenti previsti per festeggiare la storia di un'icona che ha segnato generazioni di lettori.

I biglietti per lo spettacolo teatrale sono già disponibili in prevendita, mentre i dettagli su iniziative, incontri e futuri appuntamenti saranno costantemente aggiornati sul sito ufficiale delle celebrazioni. Dylan Dog si conferma così protagonista indiscusso della cultura pop italiana, pronto a conquistare anche il pubblico del teatro con le sue atmosfere tra emozione, paura e ironia.