Una Serata di Stelle per PUPI: musica, sport e solidarietà in Piazza del Plebiscito

Musica, sport e solidarietà saranno protagonisti assoluti sabato 26 settembre a Napoli con Una Serata di Stelle per PUPI, il grande charity show in diretta su TV8 dalle ore 21. L'evento, promosso dalla Fondazione P.U.P.I. - fondata da Javier Zanetti e Paula de la Fuente insieme al Comune di Napoli - celebra la forza dell'inclusione e il valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione.



Alla conduzione, Federica Masolin e Gianluca Gazzoli guideranno il pubblico in una serata ricca di emozioni, tra live performance, racconti e ospiti d'eccezione. Max Pezzali ed Elisa saliranno sul palco con contributi inediti, affiancati da artisti molto amati come Fabio Rovazzi, Tullio De Piscopo, LDA, Aka 7even, Lola Ponce, Rosario Miraggio e Gli Autogol.



Grande attenzione sarà riservata anche allo sport e al profondo legame fra Napoli e Diego Armando Maradona. Tra i protagonisti, Claudia Villafañe e Pedro Pasculli, Gianfranco Zola, Giovanni Simeone, Andrea Carnevale, Ciro Ferrara e Federico Buffa che porterà uno speciale racconto dedicato al mito senza tempo del Pibe de Oro.



La serata accenderà i riflettori anche sulla passione partenopea per la vela e sull'America's Cup, con la presenza di Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, e Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup, a confermare la centralità dello sport nella narrazione della città.



Il cuore dell'iniziativa resta la solidarietà: parte dei ricavi dei biglietti, disponibili su TicketOne, saranno destinati alle associazioni locali impegnate nell'inclusione sociale e nella tutela di infanzia e adolescenza. Chiunque può contribuire fino al 5 ottobre inviando un SMS o chiamando il numero solidale 45585, sostenendo concretamente il progetto Lo Sport ci Rende Uguali, finalizzato a offrire spazi educativi e ricreativi ai più giovani.



Un impegno condiviso tra Fondazione P.U.P.I., Comune di Napoli e Fondazione Cannavaro Ferrara, da sempre vicine ai giovani del territorio, per trasformare la pratica sportiva in una reale opportunità di crescita personale e collettiva.