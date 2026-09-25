Peugeot auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2026: flotta dedicata e un'esposizione al MAXXI

Peugeot sarà auto ufficiale della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026. Il marchio francese supporterà tutti i protagonisti della kermesse con una flotta dedicata di vetture, confermando il proprio legame con il mondo del cinema e la creatività contemporanea.
Durante tutta la manifestazione, Peugeot metterà a disposizione i suoi veicoli per la mobilità di talenti, attori, registi, autori e ospiti, offrendo soluzioni di trasporto innovative, responsabili e tecnologicamente all'avanguardia. Questa presenza sulle strade della capitale trasformerà la partecipazione di Peugeot in un segno evidente nell'ambiente culturale romano e internazionale.
Un momento significativo della partnership avrà luogo durante l'inaugurazione dell'evento: il SUV Peugeot 2008 sarà protagonista di un'esposizione al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. L'iniziativa intende creare un dialogo tra automobile, cinema, arte e architettura contemporanea, rafforzando il ruolo di Peugeot nel panorama culturale della città e della manifestazione.
La Festa del Cinema di Roma è un appuntamento di grande prestigio, capace di unire cultura, creatività e passione. Siamo orgogliosi di accompagnarne l'edizione 2026 con Peugeot, un Marchio che condivide con il cinema la capacità di emozionare e di interpretare il cambiamento. La nostra presenza testimonia il desiderio di essere vicini alle persone e ai territori, contribuendo concretamente alla riuscita di una manifestazione dal forte valore nazionale e internazionale, ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia.
Con la flotta dedicata agli ospiti e l'esposizione di Peugeot 2008 al MAXXI vogliamo rendere tangibile il nostro sostegno alla Festa. Design, tecnologia e mobilità responsabile entrano così in dialogo con il linguaggio del cinema e dell'arte contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza coerente con la visione e i valori di Peugeot, ha aggiunto Bruno.
Questa collaborazione si inserisce in un percorso più ampio con cui Peugeot sostiene il mondo del cinema e contribuisce all'incontro tra creatività e innovazione. Con una gamma ampia di veicoli elettrici e una forte attenzione alla sostenibilità, Peugeot vuole essere protagonista della mobilità del futuro e presente anche nei principali eventi culturali italiani. Dal 13 al 25 ottobre 2026, il pubblico della Festa del Cinema di Roma potrà così vivere una doppia esperienza: quella delle grandi emozioni cinematografiche unite a quelle della mobilità firmata Peugeot.
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