Peugeot auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2026: flotta dedicata e un'esposizione al MAXXI

Peugeot sarà auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2026 offrendo una flotta di vetture per ospiti e un'esposizione speciale della Peugeot 2008 al MAXXI.

Peugeot sarà auto ufficiale della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026. Il marchio francese supporterà tutti i protagonisti della kermesse con una flotta dedicata di vetture, confermando il proprio legame con il mondo del cinema e la creatività contemporanea.

Durante tutta la manifestazione, Peugeot metterà a disposizione i suoi veicoli per la mobilità di talenti, attori, registi, autori e ospiti, offrendo soluzioni di trasporto innovative, responsabili e tecnologicamente all'avanguardia. Questa presenza sulle strade della capitale trasformerà la partecipazione di Peugeot in un segno evidente nell'ambiente culturale romano e internazionale.

Un momento significativo della partnership avrà luogo durante l'inaugurazione dell'evento: il SUV Peugeot 2008 sarà protagonista di un'esposizione al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. L'iniziativa intende creare un dialogo tra automobile, cinema, arte e architettura contemporanea, rafforzando il ruolo di Peugeot nel panorama culturale della città e della manifestazione.

La Festa del Cinema di Roma è un appuntamento di grande prestigio, capace di unire cultura, creatività e passione. Siamo orgogliosi di accompagnarne l'edizione 2026 con Peugeot, un Marchio che condivide con il cinema la capacità di emozionare e di interpretare il cambiamento. La nostra presenza testimonia il desiderio di essere vicini alle persone e ai territori, contribuendo concretamente alla riuscita di una manifestazione dal forte valore nazionale e internazionale, ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia.

Con la flotta dedicata agli ospiti e l'esposizione di Peugeot 2008 al MAXXI vogliamo rendere tangibile il nostro sostegno alla Festa. Design, tecnologia e mobilità responsabile entrano così in dialogo con il linguaggio del cinema e dell'arte contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza coerente con la visione e i valori di Peugeot, ha aggiunto Bruno.

Questa collaborazione si inserisce in un percorso più ampio con cui Peugeot sostiene il mondo del cinema e contribuisce all'incontro tra creatività e innovazione. Con una gamma ampia di veicoli elettrici e una forte attenzione alla sostenibilità, Peugeot vuole essere protagonista della mobilità del futuro e presente anche nei principali eventi culturali italiani. Dal 13 al 25 ottobre 2026, il pubblico della Festa del Cinema di Roma potrà così vivere una doppia esperienza: quella delle grandi emozioni cinematografiche unite a quelle della mobilità firmata Peugeot.