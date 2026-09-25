Riparte Da Noi… a Ruota Libera su Rai 1: grandi ospiti con Francesca Fialdini

Da domenica 27 settembre alle 17:20 torna su Rai 1 l'appuntamento con Da Noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il format è dedicato alle storie dei protagonisti del mondo dello spettacolo e di persone comuni che hanno saputo cambiare la propria vita con coraggio e determinazione. Francesca Fialdini, attraverso le sue interviste, offrirà uno sguardo autentico e attento sull'attualità e sulle storie di rinascita, trasformazione e coraggio, sempre con una narrazione ricca di spunti di riflessione e punti di vista diversi.

La prima puntata, che inaugura l'ottava stagione del programma, vedrà come ospiti Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Rai 1, pronta a svelare tutte le novità sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il 3 ottobre. Milly porterà inoltre in esclusiva le prime immagini delle prove dei nuovi concorrenti, anticipando emozioni e curiosità per il pubblico.

In studio ci sarà anche Rita Pavone, icona indiscussa della musica italiana. Pavone racconterà episodi inediti della sua lunga carriera artistica, segnata da successi, ostacoli e dal sostegno del marito Teddy Reno, che questa estate ha compiuto cento anni.

Tra gli ospiti speciali anche Leonardo Bove, giovane milanese di sedici anni sopravvissuto al drammatico incendio di Capodanno a Crans Montana. Accompagnato dalla madre Loretta e dal fratello Mattia, Leonardo condividerà per la prima volta in tv il racconto del suo percorso di guarigione dopo mesi di sofferenza, tra il ricovero e il ritorno alla normalità, segnato dal rientro a scuola di pochi giorni fa.

Da Noi… a Ruota Libera si conferma così uno spazio in cui storie straordinarie e nuove prospettive si intrecciano, offrendo al pubblico emozioni, riflessioni e la possibilità di conoscere meglio i protagonisti della televisione e della società odierna.