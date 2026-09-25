Ligabue porta La Notte di Certe Notti nei palasport: gran finale a Milano

Luciano Ligabue continua a conquistare il pubblico italiano con il suo tour La Notte di Certe Notti, che prosegue dopo lo straordinario successo della prima data all'Arena di Verona e ora attraversa i principali palasport del paese.

Domani, venerdì 25 settembre, l'artista salirà sul palco della Kioene Arena di Padova per un nuovo appuntamento dal vivo. Ogni concerto di questa serie sarà unico e senza repliche, rendendo speciale e irripetibile ogni serata, fino al gran finale previsto per il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, ultima data live prevista da Ligabue per il 2026.

Insieme a Ligabue ci saranno sul palco tutti i chitarristi che lo hanno accompagnato nel corso della sua straordinaria carriera: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, affiancati da Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e Lenny Ligabue alla batteria.

Il tour toccherà le principali città italiane: dopo Jesolo e Verona, Ligabue si esibirà a Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona e chiuderà a Milano il 24 ottobre. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Frecciarossa è il treno ufficiale del tour mentre Radiofreccia e RTL 102.5 accompagnano l'evento come radio ufficiali.

Il successo dal vivo si affianca anche alle nuove produzioni discografiche: è infatti in rotazione radiofonica e disponibile in digitale il nuovo singolo Qualcosa per te, scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci. Il brano accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto, diretto da Paolo Bonfadini e disponibile in streaming su Now.

A trent'anni dalla prima pubblicazione, torna anche in libreria il libro d'esordio di Ligabue Fuori e dentro il borgo in una nuova edizione rivista e ampliata da Mondadori. Il volume contiene una riflessione personale sull'importanza della scrittura e della creatività, la sceneggiatura integrale di Radiofreccia - il film diretto da Ligabue - e altri contenuti inediti, rendendolo un vero pezzo da collezione per tutti i fan.

Il 2026 segna così una nuova, intensa stagione artistica per Luciano Ligabue, tra canzoni, concerti e letteratura, con la promessa di notti indimenticabili dedicate a chi ama la musica dal vivo.