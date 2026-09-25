Anna Magnani rivive su Sky Cinema: il debutto alla regia di Monica Guerritore

Monica Guerritore porta in scena un ritratto straordinario di Anna Magnani con il suo primo film da regista, intitolato Anna, che arriva in prima TV su Sky Cinema Uno sabato 26 settembre alle 21:15 e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K per i clienti Sky Q e Sky Glass.

Il film, presentato alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e già premiato con il Nastro Speciale ai Nastri d'Argento 2026 e il Globo d'oro, racconta il mistero umano dietro l'icona Magnani attraverso uno sguardo intimo e personale. Scritto da Monica Guerritore con la revisione di Andrea Purgatori, Anna non è una semplice biografia, ma una ricerca della verità esistenziale della leggendaria attrice.

Affiancata nel ruolo di Anna Magnani dalla stessa Guerritore, il cast annovera Tommaso Ragno nei panni di Roberto Rossellini e Lucia Mascino e Beatrice Grannò che interpretano Carol Levi da adulta e da giovane, la donna che diventerà agente di Magnani.

La narrazione parte dalla notte del 21 marzo 1956, quando Anna Magnani vince l'Oscar come miglior attrice per La Rosa Tatuata, segnando un trionfo che, come sottolinea il film, apre incredibilmente la strada a un periodo di solitudine e difficoltà. Dopo il massimo splendore, l'industria la marginalizza, ma Magnani non smette mai di difendere la propria autenticità e il suo talento, fino alla scomparsa il 26 settembre 1973 con accanto il grande amore Roberto Rossellini.

Nel film, Monica Guerritore sceglie di avvicinarsi a Magnani adottando una prospettiva femminile e introspettiva; non attraverso la pura cronaca, ma con uno sguardo "da donna a donna", facendo emergere una storia non detta: un'Oscar che porta solo una felicità effimera e un destino imprevisto e amaro. La Magnani di Guerritore è una donna segnata da passioni, conflitti, tradimenti, rapporto viscerale con la propria arte e la presenza costante di Rossellini, che come si dice nel film resta "un'impronta nel cuore che vive anche quando il tempo ha cancellato tutto il resto".

Anna sarà disponibile il 26 settembre su Sky Cinema Uno, NOW e on demand, in concomitanza con l'anniversario della scomparsa della vera Magnani. Un appuntamento televisivo che offre la possibilità di riscoprire la vita, le emozioni e le sfide interiori di un'icona assoluta del cinema italiano.