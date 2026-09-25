Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: 60 nuove date per Totalmente Incompatibili

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano a far sorridere il pubblico italiano con 60 nuove date del loro spettacolo Totalmente Incompatibili, in partenza dall'8 novembre 2026 al Teatro Sanzio di Urbino. Dopo una serie di spettacoli completamente sold out, la celebre coppia porta ancora una volta sul palco la propria ironia e il caratteristico stile surreale che li contraddistingue da oltre vent'anni.

L'annuncio di questa nuova e imponente tournée è arrivato attraverso i social dei due artisti, dove hanno condiviso con il pubblico il loro entusiasmo con un messaggio che riflette appieno il tono scanzonato dello show: L'anno scorso abbiamo raccontato i nostri ultimi trent'anni assieme in un tour che ha fatto sold out ovunque. A questo punto avevamo due possibilità: chiudere Partita IVA e vivere per sempre di bei ricordi, oppure fare una cosa completamente irrazionale. Abbiamo scelto la seconda. Perciò eccovi 60 nuove date di Totalmente Incompatibili. Un nuovo tour. Noi due. Ancora insieme. Ancora convinti che questa sia una buona idea. Perché dopo trent'anni del tuo partner conosci non solo i difetti ma anche… i difetti e sei pronto a portarli in scena senza più freni inibitori. Come dice il proverbio: i panni sporchi si lavano in teatro. Vi aspettiamo! Se venite ci fate felici. Se venite a tutte e 60 le date iniziamo a preoccuparci.

Totalmente Incompatibili è uno spettacolo scritto e interpretato dalla coppia, che prende ispirazione dalla loro vita insieme e da una brillante osservazione della società contemporanea. Il segreto del loro successo sembra essere proprio la capacità di portare in scena le differenze, i contrasti e le incompatibilità che li caratterizzano, trasformandoli in uno spunto per una comicità intelligente e mai banale.

Lo spettacolo promette uno sguardo ironico e originale sulle relazioni di coppia e sull'inciviltà digitale che pervade il nostro tempo. Nuzzo e Di Biase, in equilibrio tra disadattamento e fuoriuscita dagli schemi comuni, invitano il pubblico a condividere riflessioni e risate su ciò che li rende, appunto, felicemente incompatibili.

Il tour partirà da Urbino l'8 novembre 2026 e toccherà le principali città italiane. Tra le date da segnare in calendario: Limbiate, Ferrara, Bolzano, Sanremo, Torino, Roma (con ben tre repliche al Teatro Sistina a gennaio 2027), Napoli, Bari, Palermo e tante altre per un totale di sessanta appuntamenti. L'intero calendario è disponibile presso i principali circuiti di vendita.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono tra i volti più apprezzati della comicità italiana contemporanea. Insieme dal 2004 nei programmi cult come Mai dire con la Gialappa's Band e presenza fissa a Zelig fino al 2022, hanno attraversato con successo radio, cinema e televisione, distinguendosi per il loro linguaggio originale e l'inedita esplorazione di generi che spaziano dal comico al drammatico. Tra le incursioni più recenti, la partecipazione al comedy talk Pour parler su Rai 2 e, per Maria Di Biase, una presenza sempre più costante nelle produzioni Amazon e nel cast fisso di Comedy Match sul canale 9 dal 2024.

Oltre al successo televisivo, la coppia si è affermata anche nel panorama cinematografico e teatrale italiano, mettendo in scena spettacoli acclamati come Delirio a due di Eugène Ionesco e calcando i più prestigiosi palcoscenici italiani. Il loro talento li ha portati anche dietro il microfono con storiche collaborazioni nei programmi radiofonici Black Out e Numeri Uni su Rai Radio2.

Totalmente Incompatibili è coprodotto da Agidi e Nido di Ragno, confermando la solidità artistica di un sodalizio che, nonostante le differenze, continua a regalare al pubblico energia, risate e spunti di riflessione. Resta quindi la domanda che accompagnerà tutto il tour: troveranno finalmente un punto d'accordo o resteranno totalmente incompatibili? La risposta, come dicono loro, si scoprirà solo a teatro.