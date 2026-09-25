Nocturne, la nuova serie crime-thriller con Liev Schreiber debutta su Apple TV

Nocturne si prepara a debuttare su Apple TV il prossimo 30 ottobre, portando sul piccolo schermo una nuova avvincente serie crime-thriller tratta dai celebri romanzi di Lars Kepler.



Con un cast d'eccezione guidato da Liev Schreiber, affiancato da Zazie Beetz e Stephen Graham, la storia segue Jonah Lynn, ex militare e ora detective della omicidi, che cerca rifugio in una tranquilla cittadina della Pennsylvania occidentale dopo anni trascorsi nelle difficili strade di Philadelphia.



La tranquillità si infrange quando la cittadina e la famiglia di Jonah vengono presi di mira dal geniale e spietato serial killer Jurek Walter, interpretato da Stephen Graham. La serie esplora il confine sottile tra cacciatore e preda, trasformando una caccia personale in un thriller psicologico ricco di tensione.



Quando l'ultima vittima di Jurek scompare, la disperazione spinge Jonah a mandare la figlia adottiva, l'agente FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), a confrontarsi direttamente con il killer. Il killer più pericoloso è quello che conosce le tue paure: questa frase sintetizza la suspense che attraversa tutta la serie, spingendo i personaggi oltre i propri limiti.



Il cast include anche Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan e Gary Carr, contribuendo a creare un quadro corale e intenso. La regia dei primi due episodi è affidata al vincitore di Emmy Tim Van Patten, già noto per Black Mirror e Masters of the Air, garantendo qualità e stile visivo alla produzione.



Prodotta da A+E Studios in collaborazione con Range Studios, la serie vede la partecipazione di pluripremiati produttori tra cui Schreiber stesso e la scrittrice Zazie Beetz con la sua casa di produzione Sleepy Poppy. Gli autori Lars Kepler, Øystein Karlsen e altri sono coinvolti come produttori esecutivi, sottolineando la fedeltà e l'attenzione verso la fonte letteraria.



Lars Kepler, pseudonimo della coppia letteraria Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril, è tra gli autori thriller più letti al mondo, con oltre 20 milioni di copie vendute in più di 170 territori e traduzioni in 40 lingue. Nocturne si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere, pronta a conquistare sia i lettori dei romanzi sia un nuovo pubblico televisivo.