X Factor 2026 chiude le Auditions con record di ascolti e boom di interazioni social

X Factor 2026 chiude le Auditions con il miglior risultato della stagione: 770mila spettatori nella Total Audience e uno share del 4,2% per il terzo episodio, il 29% in più rispetto all'anno precedente. Il secondo episodio, fra visione free e pay, nei sette giorni ha superato i 2,8 milioni di spettatori, confermando una crescita costante del pubblico.



Numeri record anche sui social, dove le interazioni sono cresciute del 40% su base annua. Con oltre 314mila interazioni TV Audience in modalità Linear e 365mila nella rilevazione Same Day 24/7, X Factor è stato il programma più discusso nella prima serata e l'evento televisivo con più commenti di tutta la giornata (fonte: Talkwalker).



Alle Auditions, svoltesi all'Allianz Cloud di Milano, gli ultimi aspiranti artisti hanno conquistato l'accesso ai Bootcamp guidati da Giorgia e giudicati da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Performance particolarmente sentite hanno strappato i quattro sì unanimi dei giudici, garantendo il passaggio al prossimo step a talenti come Angela Cotterle di Trieste, Sofia Sole Cammarota di Milano, Benedetta Cornalba in arte Kora da Lodi, la band femminile Hey Darling! da Forlì e Vito Damiano da Verzino.



Tra i concorrenti applauditi: la band Le distanze, Angelo DT1 da Napoli, Milla di Brescia, i Neyja da Torino, Noele di Lecco e Matilde G. Le loro esibizioni hanno convinto i giudici e acceso l'interesse del pubblico.



Quattro artisti, tra cui Alex da Napoli e Clode da Roma, hanno ottenuto tre sì e dovranno convincere Irama ai Bootcamp. Altri, come Rio di Milano e Heresiana di Milano, devono ancora conquistare l'ok decisivo di Gabbani o Paola Iezzi.



Tra le storie più emozionanti, quella di Camilla Guerini, 23enne bresciana alla sua prima esibizione pubblica fuori dall'oratorio: "Esegue Black Friday di Tom Odell con intensità e grande emozione, e dal tavolo arrivano solo grandi complimenti. Per lei sono quattro sì e biglietto di Bootcamp al sicuro in tasca."



Impressione anche per Angela Cotterle, artista e pittrice triestina, che ha conquistato i giudici con "Generale" di De Gregori, voce e chitarra.



Menzione speciale per Alessandro Davide Fontana, in arte Alex, definito da Jake La Furia "il personaggio più assurdo che abbia mai visto", passato con tre sì dopo aver sorpreso i giudici con "Dirty White Boots" di Lenny Kravitz.



X Factor 2026 ora entra nella nuova fase dei Bootcamp, al via da giovedì 1° ottobre su Sky e in streaming su NOW. Qui i giudici dovranno raggiungere l'unanimità per promuovere i talenti, ma potrebbero anche utilizzare i quattro X Pass per cambiare il destino dei partecipanti. La competizione si fa serrata e il pubblico cresce a ogni puntata.