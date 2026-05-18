Andrea Poggio firma la colonna sonora di "L'inconnue" in concorso a Cannes

Andrea Poggio firma la colonna sonora originale del film "L'inconnue (La sconosciuta)" di Arthur Harari, presentato oggi in concorso alla 79° edizione del Festival di Cannes. Il debutto al Grand Théâtre Lumière segna un momento importante per l'artista italiano, autore di una partitura realizzata in collaborazione con Edizioni Curci, Pathé Film, Bathysphere Productions e To be continued.



Il film, interpretato da Léa Seydoux e Niels Schneider, sarà distribuito nelle sale francesi dal 26 agosto e arriverà in Italia grazie ad Adler Entertainment. La produzione vede la partecipazione di Bathysphère Production, To Be Continued, Ascent Film con Rai Cinema, affiancati dalla coproduzione di Pathé Films, France 2 Cinéma e Logical Content Ventures.



Ho lavorato alla colonna sonora de 'L'Inconnue' per circa un anno, attraverso un processo lungo ma profondamente fertile e stimolante - dichiara Andrea Poggio - In un certo senso, scrivere le musiche per questo film è stato facile. Innanzitutto, perché ho avuto la fortuna di lavorare con un grande regista. Poi perché il film è davvero molto bello. Infine, perché la colonna sonora è stata registrata assieme a metà di Calibro 35, ovvero assieme a Enrico Gabrielli e Tommaso Colliva che, rispettivamente, ne hanno orchestrato e prodotto i brani.



Edizioni Curci consolida il suo ruolo chiave nella valorizzazione della musica per cinema e televisione sostenendo i compositori e promuovendo la qualità del lavoro musicale. Negli ultimi anni si conferma riferimento importante per registi, interpreti e case di produzione internazionale.



Andrea Poggio, originario di Alessandria e residente a Milano, vanta un percorso musicale iniziato con i Green Like July. Il suo primo album solista "Controluce" è entrato nella cinquina del Premio Tenco 2018 per l'Opera Prima. Si è già distinto nella musica per film collaborando con Arthur Harari per "Onoda", presentato a Cannes nel 2021. Nel 2023 ha pubblicato "Il futuro", seguito dalla nuova sfida di "L'inconnue", la cui colonna sonora è stata realizzata nel 2025, sempre al fianco del regista vincitore di un Oscar per la sceneggiatura.