Elettrolüsc torna con Cosmico Lisa: un nuovo singolo tra ironia e chitarre esplosive

Disponibile in radio e digitale il nuovo singolo Cosmico Lisa degli Elettrolüsc, rock band milanese dal sound energico e testi ironici e indipendenti.

Disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, "Cosmico Lisa" segna il ritorno degli Elettrolüsc, la rock band milanese nota per l'ironia dei testi e una forte identità indipendente. Il nuovo brano si distingue per un sound compatto ed energico che racconta, nello stile immediato della band, un incontro sfuggente trasformato in pura ispirazione creativa.

Il singolo, interamente in italiano, abbandona le formule tradizionali con una struttura insolita: "Abbiamo costruito il brano su tre strofe senza ritornello - racconta Lüsc - parte a razzo e non cala mai. Pirroz ha registrato tre chitarre esplosive che trascinano il resto del gruppo a dare il massimo. Se piace all'inizio piace fino in fondo, non c'è tempo per cambiare idea."

Gli Elettrolüsc sono nati nell'era pre-social e hanno radici profonde a Milano. La formazione vede Lüsc (Luca Arminio) alla voce e ai testi, Pirroz (Piero Di Bello) alle chitarre e Walter Pioltello (Walter Colombo) alla batteria. Col tempo, la band ha consolidato una solida dimensione live, costruendo uno zoccolo duro di fan grazie a concerti coinvolgenti e carichi di energia.

Caratteristica distintiva degli Elettrolüsc è la loro capacità di mescolare generi e stili, restando fuori dagli schemi, e mantenendosi fedeli a un approccio personale alla musica che si riflette anche nei contenuti ironici e osservazionali dei testi. Il nuovo singolo sottolinea ancora una volta la volontà del gruppo di reinventarsi senza mai perdere la propria identità.