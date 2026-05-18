Heineken lancia Clinker: la musica trasforma i festival in nuove amicizie

Heineken continua a celebrare la forza della musica come ponte tra persone, trasformando ogni festival in un luogo dove le passioni condivise si traducono in legami autentici. Dopo anni da protagonista del celebre Heineken Jammin' Festival e una lunga storia di appuntamenti che hanno segnato la scena musicale italiana, il brand rinnova il suo impegno con il lancio di Clinker, una novità pensata per lasciare un segno anche dopo il calare delle luci sul palco.



Clinker è un dispositivo innovativo sviluppato da Heineken in collaborazione con LePub e LeGarage: permette ai partecipanti dei festival di trasformare un brindisi in una connessione destinata a durare nel tempo. Attraverso l'incontro dei gusti musicali, Clinker aiuta a mantenere il contatto tra persone conosciute durante i live, superando i limiti degli incontri fugaci e rendendo ogni evento un'occasione unica per costruire nuove amicizie.



La missione di Heineken si esprime così in una piattaforma globale, Fans Have More Friends, che sostiene il valore della condivisione come motore di nuove relazioni: condividere una passione è il modo più semplice e immediato per creare nuove connessioni. In un'epoca in cui la solitudine sembra prevalere, il brand ribadisce che i veri fan sono, spesso, più ricchi di amici di quanto credano.



Nell'episodio Storia di un'amicizia e tanti concerti del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, viene raccontata la reale vicenda di Eva e Stefania, due amiche unite da una passione comune nata proprio all'Heineken Jammin' Festival. La loro storia è un simbolo: conoscersi sotto il palco è facile, ma costruire un legame che duri davvero è una sfida che la musica aiuta a vincere. Durante la puntata, le due protagoniste testano Clinker, scoprendo un'inaspettata compatibilità musicale appena al 7%: un paradosso che conferma come l'energia della condivisione conti più delle affinità perfette.



Clinker debutterà al Nameless Festival, di cui Heineken è Official Beer Partner per il tredicesimo anno consecutivo. Nei giorni della manifestazione, il pubblico potrà provare questa nuova esperienza all'Heineken Stage, dove non mancheranno una line-up di DJ, sorprese e la partecipazione di Alessandro Cattelan insieme alle stesse Eva e Stefania. Inoltre, vari influencer racconteranno in tempo reale come Clinker faciliti la nascita di connessioni tra i partecipanti, costruendo un ideale ponte tra storie passate e nuove emozioni.



Il racconto di questo viaggio viene celebrato attraverso video pubblicati sui canali social del brand. Il primo video, disponibile da oggi, ripercorre l'eredità dell'Heineken Jammin' Festival e le storie di amicizie nate grazie alla musica, sottolineando che spesso basta un brindisi perché chi pensava di essere solo scopra, in realtà, di essere parte di una comunità.





