Angie incanta dopo Amici 2026: il nuovo EP Sogni di Vetro arriva il 22 maggio

Angie si conferma come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano dopo aver brillato nell'edizione 2026 di Amici, dove si è aggiudicata il prestigioso Premio delle Radio. Il suo talento vocale, capace di trasmettere emozioni e abbattere ogni genere musicale, ha conquistato ampi consensi sia tra i giudici che tra il pubblico.



L'attesa ora si sposta sull'arrivo del suo nuovo EP, Sogni di Vetro, disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Il nuovo progetto, targato EMI Records Italy / Universal Music Italia, è il primo lavoro ufficiale di Angie, che già aveva stregato i fan con singoli di successo e una presenza digitale in costante crescita.



La tracklist comprende otto brani: Poco Poco, Millemila Missili, Signorina, Controcorrente, Meglio di Me, Smielate canzoni d'amore, Lettere al Paradiso e la title track Sogni di Vetro. Ogni canzone è frutto di un lavoro personale e sincero, rispecchiando un universo interiore fatto di fragilità e consapevolezza.



Classe 2001, Angie vanta una voce cristallina e limpida, un'empatia che passa anche attraverso i suoi testi spontanei e diretti. L'artista ha dichiarato: "Fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona. Per me i dettagli sono importanti". Le sue canzoni nascono spesso da piano e voce, ispirandosi alle atmosfere del pop americano e anglosassone, da Ariana Grande a Tate McRae, Madison Beer e Sabrina Carpenter.



Originaria della Sardegna ma residente a Milano, Angie ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo entrando nel cast della quarta edizione di Ti lascio una canzone a soli 9 anni. Ha approfondito la sua formazione diplomandosi in canto moderno all'accademia VMS ITALIA di Loretta Martinez, per poi conquistare anche il mondo social dove brilla su TikTok e Instagram.



Dopo il debutto discografico con Scema e il primo EP Per te nel 2022, Angie ha continuato a pubblicare nuovi singoli e a crescere di popolarità. Il brano Frasi mai dette è diventato subito virale su TikTok grazie al trend "E ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere LEI", capace di far riflettere sull'autenticità e sulla ricerca della versione migliore di sé.



Nel 2024, con la canzone Vent'anni, si è guadagnata un posto tra i finalisti di Sanremo Giovani, mentre nel 2025 ha collezionato altri successi con Se ci lasciassimo domani e dolcedolcemente.



L'uscita di Sogni di Vetro rappresenta il coronamento di un percorso artistico personale che ha saputo raccogliere consensi e premi, ma soprattutto l'inizio di una nuova pagina nella carriera di una delle cantautrici più promettenti della scena pop nazionale.