bbno$ annuncia il suo unico concerto italiano: il 22 maggio il live al Fabrique di Milano

Uno degli artisti più influenti della scena pop internazionale sarà in Italia per un evento imperdibile: bbno$ si esibirà dal vivo per la prima volta nel nostro Paese, con un unico appuntamento il 22 maggio 2026 al Fabrique di Milano.

Conosciuto per il suo stile irriverente e la capacità di fondere hip hop, pop e cultura internet, bbno$ è diventato un fenomeno globale grazie a oltre 2 miliardi di visualizzazioni e una community di più di 4 milioni di follower. Dopo aver registrato il sold out in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda, l'artista canadese multiplatino porta anche in Italia l'energia che lo ha reso così riconoscibile.

Il live milanese sarà un vero viaggio nell'universo creativo di bbno$, tra hit virali e nuovi brani dall'album pubblicato nell'ottobre 2025. Sul palco, la sua presenza scenica promette di coinvolgere fan vecchi e nuovi, grazie all'autenticità e alla forza di una carriera costruita tra innovazione musicale e riferimenti alla pop culture. bbno$ si è affermato come una delle figure più originali e influenti della nuova cultura musicale digitale, capace di trasformare la viralità online in un linguaggio artistico riconoscibile e duraturo.

Il 2025 è stato un anno fondamentale per l'artista: il singolo 1-800 con la VTuber Ironmouse è diventato il suo più grande successo streaming di sempre, segnando un nuovo record e consolidando bbno$ come punto di riferimento nel ponte tra sottoculture digitali e il mainstream pop globale. Questo brano ha accompagnato l'uscita dell'atteso album omonimo, preceduto da una campagna di marketing virale durata sei settimane.

Il successo di bbno$ è partito dal tormentone Lalala, brano simbolo dell'era TikTok, fino a Edamame feat. Rich Brian, affermandosi come artista centrale della scena contemporanea. La sua discografia, ricca di progetti collaborativi come Baby Gravy con Yung Gravy e numerosi singoli, testimonia una capacità rara di anticipare le nuove tendenze e costruire connessioni dirette con la propria community.

Solo nell'ultimo anno bbno$ ha raccolto oltre 750 milioni di visualizzazioni video, 140 milioni di stream e 2,5 milioni di nuovi follower. La crescita esponenziale dal vivo lo ha visto esibirsi in venue simboliche come la O2 Brixton Academy di Londra e il Red Rocks Amphitheater in Colorado, sempre sold out.

I biglietti per l'unica data italiana sono già disponibili online. L'annuncio dell'evento segna una tappa attesissima per i fan e per tutti gli appassionati di nuova musica internazionale: un'occasione unica per vivere da vicino lo show di un artista che ha cambiato le regole del pop digitale.