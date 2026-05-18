Lumiero pubblica il nuovo singolo Cascasse il Duomo e annuncia il grande tour

Lumiero torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Cascasse il Duomo, disponibile ovunque da venerdì 22 maggio. L'artista milanese, classe 1997 e conosciuto come il canzoniere di Barona, prosegue così un percorso che lo ha visto affermarsi come uno dei nomi più interessanti del nuovo cantautorato con l'acclamato album d'esordio Il Primo Grande Disco di Lumiero.



Il brano, prodotto da Marquis per Marengo Dischi in licenza esclusiva M.A.S.T. Believe, è già in presave online e racconta con ironia e leggerezza la necessità di evadere dalla routine. Cascasse il Duomo trasforma la stanchezza del lavoro quotidiano in un inno alla fuga, tra immagini di vita vissuta e il desiderio di libertà e mare. Mi dispiace non voglio lavorare Non voglio lavorare mai più, recita uno dei versi che ben racchiude lo spirito della canzone.



Il singolo segue il viaggio introspettivo dell'album d'esordio e si distingue per la capacità di coniugare ironia, voglia d'estate e una narrazione poetica che appartiene profondamente alla periferia milanese. La produzione confeziona per Lumiero un sound senza tempo, mentre la copertina firmata Michele Rossetti omaggia un'iconica scena di Buster Keaton dal film Steamboat Bill, Jr. del 1928.



Sul versante live, parte Il Primo Grande Tour di Lumiero che porterà l'artista in tutta Italia, con le prime date già ufficializzate: tra le tappe spiccano Livorno, Genova, Bologna, Roma, Isola Maggiore e molte altre piazze nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.



Lumiero si racconta attraverso cartoline poetiche da Milano e dalla sua periferia, fondendo canzone d'autore, chanson e exotica. Le sue liriche, sospese tra romanticismo e irriverenza, tratteggiano l'Italia di oggi in bilico tra aspettative, amori intensi e la voglia di ritrovare la propria identità.



Dopo il debutto al Circolo Magnolia di Milano con la sua band e collaborazioni artistiche con The Attico, Fielmann e Dodo, Lumiero si prepara a conquistare il pubblico dal vivo con uno stile unico e una voce che racconta sogni collettivi. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del tour.