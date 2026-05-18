EVA BLOO torna con il nuovo singolo CORRI CAVALLA: un inno electro-pop feroce

EVA BLOO pubblica CORRI CAVALLA, singolo electro-pop che unisce glamour decadente e clubbing, celebrando la metamorfosi femminile con energia e stile.

L'attesa è terminata: EVA BLOO, rivelazione della scena elettronica italiana, torna sulle piattaforme musicali con il nuovo singolo CORRI CAVALLA, disponibile ovunque da venerdì 22 maggio.

Dopo aver mostrato il suo lato più intimista con romantica, la giovane artista apre una nuova stagione sonora con un brano-manifesto dalle tinte electro-pop, capace di essere al contempo feroce, ironico e profondamente iperfemminile. CORRI CAVALLA si distingue come una vera esplosione estetica: il pezzo attinge al glamour decadente e alle atmosfere della cultura clubbing più estrema, rielaborando l'immaginario girly pop dei primi anni 2000 in chiave ultra-contemporanea.

Il singolo si muove su un terreno instabile in bilico tra eccesso barocco, estetica mutante e caos plastificato tipico dell'electroclash, offrendo all'ascoltatore un'esperienza sonora fuori dagli schemi: una celebrazione della metamorfosi e della performance continua.

Il cuore del brano indaga la femminilità esasperata come atto di sovversione. Attraverso una narrazione che mette al centro il corpo e il desiderio, CORRI CAVALLA trasforma la vulnerabilità in una forma di dominio e il kitsch in una manifestazione di potere assoluto.

In questo racconto musicale non c'è spazio per la delicatezza: ogni parola e ogni battito elettronico trasudano provocazione e sudore, evocando un immaginario che trova la sua catarsi nell'oscurità della pista da ballo. La protagonista della traccia smette di subire lo sguardo altrui per diventare una presenza incontrollabile, dirompente e quasi animalesca.

La scrittura segue questa corsa sfrenata, spaziando tra barre che mescolano l'eleganza eccessiva dell'alta moda e la crudezza della vita notturna. L'obiettivo non è descrivere ma imporre: la figura femminile diventa protagonista assoluta, prendendo il controllo della narrazione con una forza cinetica inarrestabile.

CORRI CAVALLA si trasforma così in un inno alla riappropriazione di spazio e identità, un invito a perdersi per ritrovare una sovranità selvaggia, dove ogni nota è atto di ribellione estetica e sensoriale.

EVA BLOO ha iniziato il suo percorso nella musica elettronica a soli 15 anni, trasformando la passione coltivata fin dal lockdown nel 2020 in un linguaggio espressivo originale e potente. Nei suoi live set si possono riconoscere contaminazioni breaks e hiphop, così come elementi techno e drum'n'bass. L'artista si è fatta notare in importanti festival internazionali come Sziget, Poplar, Terraviva e Decibel, confermandosi tra i nomi più interessanti del panorama italiano. Dopo aver firmato nel 2025 per Sony Epic e pubblicato brani come sergente, TISANAGINSENG e romantica, EVA BLOO conferma con CORRI CAVALLA la sua crescita e la sua identità artistica unica.