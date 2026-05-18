Masha e Orso - Karaoke: la nuova serie animata musicale dal 22 maggio su RaiPlay

Arriva dal 22 maggio su RaiPlay la serie animata musicale Masha e Orso - Karaoke: 47 episodi interattivi per coinvolgere famiglie e bambini nel canto.

Dal 22 maggio arriva in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata Masha e Orso - Karaoke, pronta a coinvolgere bambini e famiglie in un'esperienza musicale unica. Frutto della collaborazione con Rai Kids, la serie si compone di 47 episodi, ciascuno della durata di 3 minuti, proposti in tre versioni: canzone, karaoke e karaoke cantato. Un formato breve e innovativo, pensato per stimolare partecipazione ed entusiasmo sia tra i più piccoli che tra gli adulti.

Masha, con la sua energia contagiosa, accompagna il pubblico in un viaggio pieno di ritmo, colori e fantasia. Ogni episodio diventa un'occasione per cantare insieme e lasciarsi trasportare dalla magia della musica, trasformando momenti quotidiani in vere esplosioni di gioia. Con feste vivaci, cambi di stagione, viaggi inaspettati e piccole avventure, le canzoni karaoke offrono occasioni continue per condividere emozioni e creatività tra grandi e piccini.

La formula di Masha e Orso - Karaoke punta proprio a rendere la musica un linguaggio universale di gioco e condivisione. Grazie alla sua struttura dinamica e accessibile, la serie è perfetta per un intrattenimento leggero ma ricco di emozioni, ideale per regalare alle famiglie momenti di allegria davanti allo schermo e alla musica.

La raccolta di episodi invita a cantare, muoversi e partecipare, favorendo la socialità e lasciando spazio alla fantasia, rendendo protagonisti i piccoli spettatori e regalando un valore aggiunto al tempo passato insieme.

Masha e Orso - Karaoke sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, offrendo un nuovo appuntamento che trasforma ogni episodio in una festa canora da vivere tutti insieme.