Corto Maltese, l'iconico marinaio di Hugo Pratt, arriva in serie animata su RaiPlay

Arriva in esclusiva su RaiPlay dal 20 maggio la nuova serie animata dedicata a Corto Maltese, celebre personaggio nato dalla fantasia di Hugo Pratt. La produzione, realizzata in collaborazione con Rai Kids, si compone di 22 episodi da 22 minuti che promettono di coinvolgere sia i nostalgici lettori del fumetto sia le nuove generazioni.



Corto Maltese è un marinaio senza patria che incarna lo spirito dell'avventura e della libertà, attraversando mondi e storie tra il 1913 e il 1925, anni segnati dai grandi eventi del Novecento. Sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, dell'espansione coloniale e della Rivoluzione russa, il protagonista si muove animato da un profondo senso di giustizia e da una sete inesauribile di scoperta.





La serie è prodotta da Rai Fiction insieme a Ellipseanime, Canal+ e Pomalux, portando sullo schermo uno dei personaggi più iconici e amati dell'avventura moderna. Il progetto coinvolge nomi di rilievo del panorama internazionale: la regia è affidata, tra gli altri, a Pascal Morelli, mentre la sceneggiatura porta la firma di Jean Pecheux, Thierry Thomas e Giorgia Cecere. Le musiche sono composte da Franco Piersanti e la voce italiana del protagonista è interpretata da Luca Ward.



Con una raffinata animazione e atmosfere che rispettano lo spirito originale, la serie mira ad avvicinare le nuove generazioni a uno dei miti del fumetto italiano, mantenendo il legame con l'opera di Pratt e la forza narrativa che ha reso Corto immortalato nell'immaginario collettivo.