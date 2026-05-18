Laura Pausini celebra il compleanno con un sold out a Miami e duetto con Camila Cabello

Laura Pausini ha festeggiato il suo compleanno con uno straordinario sold out al Kaseya Center di Miami, dando così il via alla leg statunitense della sua undicesima tournée mondiale IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. L'evento, tenutosi sabato 16 maggio, ha visto la partecipazione di ospiti d'eccezione e momenti di grande emozione, confermando ancora una volta la straordinaria popolarità dell'artista italiana all'estero.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il duetto con la superstar internazionale Camila Cabello, che si è unita a Laura sulle note di Viveme. Pausini ha definito questa collaborazione come il suo regalo di compleanno, ringraziando pubblicamente la cantante cubano-americana. È un sogno per me cantare con te - ha commentato sul finale Camila Cabello - sei una regina, e questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno.

A sorpresa tra il pubblico anche Achille Lauro, presentato da Laura come "un amico, una persona che ammiro e stimo moltissimo, una grande star del panorama musicale italiano, che mi è venuto a trovare qui proprio stanotte, per festeggiare con me". Pausini ha poi dedicato ad Achille Lauro il loro brano "16 de Marzo" nella versione spagnola, già eseguito in duetto a Città del Messico il 2 maggio.

Oltre al concerto sold out, Laura Pausini ha celebrato il proprio compleanno insieme agli amici e allo staff anche nel backstage, accompagnata da Achille Lauro e Camila Cabello per il tradizionale taglio della torta e un brindisi prima dello show.

Il successo di Miami apre la strada a nuove tappe negli Stati Uniti, tra cui Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e l'ultima tappa al celebre Madison Square Garden di New York.

La tournée IO CANTO / YO CANTO 2026/2027 ha già registrato il tutto esaurito nelle tappe in Spagna e Sud America, passando poi per Messico, Santo Domingo, Porto Rico e ora Stati Uniti. Da ottobre il tour proseguirà nei palazzetti italiani ed europei, mentre per il 2027 sono già annunciati grandi eventi negli stadi di Lignano, Messina, Bari, Pescara e Roma, fino a Londra, Parigi, Goteborg, Amsterdam e Zagabria.

Laura Pausini si conferma così come la cantautrice italiana più ascoltata all'estero, con oltre 75 milioni di dischi venduti, oltre 6 miliardi di streaming e numerosi riconoscimenti internazionali. È la prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella celebre Billboard Hot 100, oltre a diversi Latin Grammy, al Golden Globe e candidature agli Emmy e agli Oscar. Billboard ha inserito il suo album "Similares" tra i 50 migliori album latini del decennio e l'ha premiata anche come Icona Globale.

Numerose le collaborazioni con le più grandi star mondiali, tra cui Michael Jackson, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Shakira, Mariah Carey, Celine Dion, Robbie Williams, Alanis Morissette e molti altri. Recentemente, il duetto con Robbie Williams è stato scelto come inno ufficiale di FIFA per la Coppa del Mondo 2026.

Laura Pausini ha portato la sua musica in oltre 40 paesi, esibendosi nei palchi più prestigiosi del panorama internazionale. La nuova tournée mondiale, organizzata e prodotta da Friends&Partners, si annuncia come uno degli eventi più importanti del panorama pop internazionale dei prossimi anni.